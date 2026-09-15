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Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка

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Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка - фото 1
Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка - фото 2
Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Herskedal
Альбом (сингл)
Harbour
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629573
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Herskedal
Альбом (сингл)
Harbour
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Daniel Herskedal
Альбом (сингл)
Harbour
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniel Herskedal - Harbour (coloured) (5060509791323) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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