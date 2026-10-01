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Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка

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Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка - фото 1
Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Alphataurus
Альбом (сингл)
Alphataurus
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка - фото 1
  • Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 629374
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Alphataurus
Альбом (сингл)
Alphataurus
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Alphataurus, Alphataurus (coloured) (8016158300949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Alphataurus
Альбом (сингл)
Alphataurus
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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