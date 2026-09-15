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Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка

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Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 1
Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 2
Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 3
Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 4
Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 5
Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 6
Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Close-Up Vol 3, States Of Being
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 4
  • Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 5
  • Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 6
  • Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297492316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Close-Up Vol 3, States Of Being
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Undertow, When Heroes Go Down, My Favorite Plum, Solitude Standing, Cracking, Last Years Troubles, Solitaire, Tombstone, Blood Makes Noise, 50-50 Chance, Penitent, Straight Lines, Pornographers Dream, Instant Of The Hour After

Отзывы о товаре Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297492316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Close-Up Vol 3, States Of Being
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Undertow, When Heroes Go Down, My Favorite Plum, Solitude Standing, Cracking, Last Years Troubles, Solitaire, Tombstone, Blood Makes Noise, 50-50 Chance, Penitent, Straight Lines, Pornographers Dream, Instant Of The Hour After
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzanne Vega - States Of Being (0711297492316) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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