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Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт.

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Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 1
Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 2
Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 3
Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 4
Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 5
Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 6
Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 7
Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные розетки
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 1
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 2
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 3
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 4
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 5
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 6
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 7
  • Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 020 руб.  6 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627224
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Умные розетки
Размеры в упаковке, см
11х9х9
Вес, г.
200

Описание товара Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт.

Удалённое управление — мгновенно включайте и выключайте подключенные устройства через приложение Tapo, где бы вы ни находились. Расписание — создайте расписание для автоматизации работы устройств. Таймер — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключенных устройств. Голосовое управление — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Маруси, Яндекс Алисы или Google Ассистента. Режим «Нет дома» — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то находится. Компактный дизайн — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток. Простая настройка и использование — не требуется отдельный центр управления, лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения

Отзывы о товаре Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Умные розетки
Описание
Удалённое управление — мгновенно включайте и выключайте подключенные устройства через приложение Tapo, где бы вы ни находились. Расписание — создайте расписание для автоматизации работы устройств. Таймер — создавайте списки таймеров обратного отсчёта для подключенных устройств. Голосовое управление — управляйте умной розеткой голосовыми командами при помощи Маруси, Яндекс Алисы или Google Ассистента. Режим «Нет дома» — автоматически включает или выключает устройства в определённое время, создавая видимость, что дома кто-то находится. Компактный дизайн — небольшой размер позволит избежать загромождения соседних розеток. Простая настройка и использование — не требуется отдельный центр управления, лёгкая настройка и управление при помощи мобильного приложения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная розетка TP-Link Tapo P110(2-pack) 2 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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