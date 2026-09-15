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Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка

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Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 6
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 7
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 8
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 9
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 10
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
PRESLEY, ELVIS
Альбом (сингл)
50 Greatest Hits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 6
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 7
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 8
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 9
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 10
  • Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0886976399016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
PRESLEY, ELVIS
Альбом (сингл)
50 Greatest Hits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
That's All Right, Mystery Train, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Lawdy Miss Clawdy, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, Party, Loving You, Jailhouse Rock, Don't, Trouble, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Hard Headed Woman, One Night, A Fool Such As I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, The Girl Of My Best Friend, It's Now Or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't Help Falling I
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's All Right, Mystery Train, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Lawdy Miss Clawdy, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, Party, Loving You, Jailhouse Rock, Don't, Trouble, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Hard Headed Woman, One Night, A Fool Such As I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, The Girl Of My Best Friend, It's Now Or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't Help Falling In Love, Good Luck Charm, She's Not You, Return To Sender, (You're The) Devil In Disguise, Viva Las Vegas, Crying In The Chapel, Love Letters, Guitar Man, If I Can Dream, In The Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, The Wonder Of You, I Just Can't Help Believin', An American Trilogy, Burning Love, Always On My Mind, Suspicion, Moody Blue, Way Down

Отзывы о товаре Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0886976399016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
PRESLEY, ELVIS
Альбом (сингл)
50 Greatest Hits
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
That's All Right, Mystery Train, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Lawdy Miss Clawdy, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, Party, Loving You, Jailhouse Rock, Don't, Trouble, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Hard Headed Woman, One Night, A Fool Such As I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, The Girl Of My Best Friend, It's Now Or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't Help Falling I
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: That's All Right, Mystery Train, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Lawdy Miss Clawdy, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Too Much, All Shook Up, Teddy Bear, Party, Loving You, Jailhouse Rock, Don't, Trouble, Wear My Ring Around Your Neck, King Creole, Hard Headed Woman, One Night, A Fool Such As I, A Big Hunk O' Love, Stuck On You, The Girl Of My Best Friend, It's Now Or Never, Are You Lonesome Tonight?, Wooden Heart, Surrender, (Marie's The Name) His Latest Flame, Can't Help Falling In Love, Good Luck Charm, She's Not You, Return To Sender, (You're The) Devil In Disguise, Viva Las Vegas, Crying In The Chapel, Love Letters, Guitar Man, If I Can Dream, In The Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy, The Wonder Of You, I Just Can't Help Believin', An American Trilogy, Burning Love, Always On My Mind, Suspicion, Moody Blue, Way Down
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Доставка
Отзывы


Elvis Presley - 50 Greatest Hits (0886976399016) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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