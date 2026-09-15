Top.Mail.Ru
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 1
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 2
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 3
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 4
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 5
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 1
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 2
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 3
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 4
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 5
  • Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка

Say Something Nasty — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Nashville Pussy, выпущенный в 2002 году и переизданный на лимитированном цветном виниле лейблом MNRK Heavy. Пластинка предлагает взрывную смесь южного рока, панка и хэви-метала, пропитанную дерзкой энергетикой, гитарными риффами и провокационными текстами



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Say Something Nasty — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Nashville Pussy, выпущенный в 2002 году и переизданный на лимитированном цветном виниле лейблом MNRK Heavy. Пластинка предлагает взрывную смесь южного рока, панка и хэви-метала, пропитанную дерзкой энергетикой, гитарными риффами и провокационными текстами


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...