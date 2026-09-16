Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние, 736793
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%3 200 руб. 4 390 руб.
В наличии
Код товара: 736793
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 200 руб. -27%
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: замяты углы на упаковке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MNRK
Barcode
[0634164681111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nashville Pussy
Альбом (сингл)
Say Something Nasty
Жанр
панк
Трек-лист
Words Of Wisdom, Say Something Nasty, Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy, You Give Drugs A Bad Name, The Bitch Just Kicked Me Out, Keep On Fuckin', Jack Shack, Keep Them Things Away From Me, Here's To Your Destruction, Let's Get The Hell Outta Here, Slow Movin' Train, Beat Me Senseless, Can't Get Rid Of It, Rock N Roll Hoochie Coo, Outro
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Причина уценки: замяты углы на упаковке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Уцененный товар Nashville Pussy - Say Something Nasty (coloured) (0634164681111) виниловая пластинка хорошее состояние - купить по цене 3200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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