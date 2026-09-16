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Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка

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Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка - фото 1
Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка - фото 2
Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Максим
Альбом (сингл)
Мой Рай
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка - фото 1
  • Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка - фото 2
  • Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275063788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Максим
Альбом (сингл)
Мой Рай
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Секретов Нет, Научусь Летать, Мой Рай, Любовь, Лучшая Ночь, Не Отдам, Open Air Sochi, Зима, Чужой, Звезда, Заведи (Бонус), Стеклоглазка (скрытый трек с делюкс-издания)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка

Переиздание на виниле одного из главных альбомов певицы МакSим – «Мой Рай», который увидел свет в 2007 году. Переиздание на цветном виниле с новым постером. Альбом развил успех вышедшей годом ранее дебютной пластинки МакSим «Трудный возраст» (2006). «Мой Рай» получил «бриллиантовый» статус в России, а также победил в номинации «Лучший альбом года» на Премии Муз-ТВ 2008. За первую неделю продаж пластинка разошлась тиражом более 500 тыс. экземпляров. В поддержку альбома было выпущено три сингла: «Мой рай», «Научусь летать» и «Лучшая ночь». Все три композиции попали на первую строчку в радиочарте стран СНГ. Лонгплей был записан преимущественно в 2007 году, часть композиций создавалась певицей во время гастролей. Примечательно, что до официального появления песни «Заведи» многие не знали, что полюбившуюся композицию исполняла именно Максим. МакSим рассказывала, что «Мой Рай» – гораздо более личный альбом, нежели ее дебютный сольник «Трудный возраст»: «…если в прошлом альбоме в основном были песни основанные на чужом опыте или просто придуманные, то в этом альбоме я постаралась побольше писать о себе, о том, что происходило со мной, от веселья до грусти, меланхолии. Всё это постаралась туда включить». Также во время записи альбома «Мой Рай» МакSим изменила подход к написанию аранжировок. Перед началом работы над пластинкой исполнительница собрала музыкальную группу, которая гастролировала с ней и участвовала в записи песен к новому альбому. Таким образом, МакSим полностью перешла на «живое звучание», а сам релиз, частично вдохновленный поп-роком, получился более разнообразным в музыкальном плане.

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275063788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Максим
Альбом (сингл)
Мой Рай
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Секретов Нет, Научусь Летать, Мой Рай, Любовь, Лучшая Ночь, Не Отдам, Open Air Sochi, Зима, Чужой, Звезда, Заведи (Бонус), Стеклоглазка (скрытый трек с делюкс-издания)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Переиздание на виниле одного из главных альбомов певицы МакSим – «Мой Рай», который увидел свет в 2007 году. Переиздание на цветном виниле с новым постером. Альбом развил успех вышедшей годом ранее дебютной пластинки МакSим «Трудный возраст» (2006). «Мой Рай» получил «бриллиантовый» статус в России, а также победил в номинации «Лучший альбом года» на Премии Муз-ТВ 2008. За первую неделю продаж пластинка разошлась тиражом более 500 тыс. экземпляров. В поддержку альбома было выпущено три сингла: «Мой рай», «Научусь летать» и «Лучшая ночь». Все три композиции попали на первую строчку в радиочарте стран СНГ. Лонгплей был записан преимущественно в 2007 году, часть композиций создавалась певицей во время гастролей. Примечательно, что до официального появления песни «Заведи» многие не знали, что полюбившуюся композицию исполняла именно Максим. МакSим рассказывала, что «Мой Рай» – гораздо более личный альбом, нежели ее дебютный сольник «Трудный возраст»: «…если в прошлом альбоме в основном были песни основанные на чужом опыте или просто придуманные, то в этом альбоме я постаралась побольше писать о себе, о том, что происходило со мной, от веселья до грусти, меланхолии. Всё это постаралась туда включить». Также во время записи альбома «Мой Рай» МакSим изменила подход к написанию аранжировок. Перед началом работы над пластинкой исполнительница собрала музыкальную группу, которая гастролировала с ней и участвовала в записи песен к новому альбому. Таким образом, МакSим полностью перешла на «живое звучание», а сам релиз, частично вдохновленный поп-роком, получился более разнообразным в музыкальном плане.
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Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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