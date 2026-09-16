Описание товара Максим - Мой рай (coloured) (4660275063788) виниловая пластинка

Переиздание на виниле одного из главных альбомов певицы МакSим – «Мой Рай», который увидел свет в 2007 году. Переиздание на цветном виниле с новым постером. Альбом развил успех вышедшей годом ранее дебютной пластинки МакSим «Трудный возраст» (2006). «Мой Рай» получил «бриллиантовый» статус в России, а также победил в номинации «Лучший альбом года» на Премии Муз-ТВ 2008. За первую неделю продаж пластинка разошлась тиражом более 500 тыс. экземпляров. В поддержку альбома было выпущено три сингла: «Мой рай», «Научусь летать» и «Лучшая ночь». Все три композиции попали на первую строчку в радиочарте стран СНГ. Лонгплей был записан преимущественно в 2007 году, часть композиций создавалась певицей во время гастролей. Примечательно, что до официального появления песни «Заведи» многие не знали, что полюбившуюся композицию исполняла именно Максим. МакSим рассказывала, что «Мой Рай» – гораздо более личный альбом, нежели ее дебютный сольник «Трудный возраст»: «…если в прошлом альбоме в основном были песни основанные на чужом опыте или просто придуманные, то в этом альбоме я постаралась побольше писать о себе, о том, что происходило со мной, от веселья до грусти, меланхолии. Всё это постаралась туда включить». Также во время записи альбома «Мой Рай» МакSим изменила подход к написанию аранжировок. Перед началом работы над пластинкой исполнительница собрала музыкальную группу, которая гастролировала с ней и участвовала в записи песен к новому альбому. Таким образом, МакSим полностью перешла на «живое звучание», а сам релиз, частично вдохновленный поп-роком, получился более разнообразным в музыкальном плане.