Описание товара Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка

Гитарист и композитор Пат Метени родился 12 августа 1954 года в Канзас-Сити в музыкальной семье. Метени начал играть на трубе в возрасте 8 лет, а в 12 лет перешел на гитару. К 15 годам он регулярно работал с лучшими джазовыми музыкантами Канзас-Сити, приобретая ценный опыт работы на сцене в необычайно юном возрасте. Он получил 20 премий Грэмми в 12 различных категориях, включая Лучший рок-инструментал, Лучшая запись современного джаза, Лучшее джазовое инструментальное соло, Лучшая инструментальная композиция. Группа Пэта Метени выиграла семь Грэмми подряд за семь альбомов. Большую часть своей жизни Метени проводит на гастролях, играя в среднем от 120 до 240 концертов в год с 1974 года. Пат Метени: Dream Box - необычная для меня запись. Это компиляция произведений, которые я записывал в течение нескольких лет. Во время гастролей в прошлом году (2022) я обнаружил забытую папку на своем жестком диске. Я часто делаю быстрые записи разных вещей: новой мелодии, новой (или старой) гитары, стандартной мелодии или просто чтобы попробовать что-то. У меня есть папка, где я храню эти записи, честно говоря, чтобы никогда больше их не слушать. Единственное время, когда я слушаю свой собственный материал, это когда я путешествую. Я часто говорю, что живу на выходе и у меня практически нет времени на вход. Это меняется во время гастролей, когда внезапно появляется больше свободных часов в сутках, хотя и в автобусе или в номере отеля далеко от дома. Иногда эти моменты дают возможность порыться в файлах, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. Прошлый год был для меня особенно насыщенным путешествиями: я посетил около 160 выступлений по всему миру. Во время всех этих поездок я постоянно возвращался к обнаруженной папке. Во время этих прослушиваний я с удивлением обнаружил, что эта программа возникла как единое целое. Я обнаружил, что непреднамеренно прибыл в пункт назначения, который не планировал, и я рад поделиться с вами тем, что я там нашел. Эти девять произведений были моими любимыми и собрались вместе, чтобы сформировать нечто уникальное для меня. Я никогда не играл ничего более одного раза. Это действительно моменты времени, и на самом деле я почти не помню, как записывал большинство из них. Они просто как бы всплывали. Музыка существует для меня в неуловимом состоянии, и часто ее лучше всего открывать для себя независимо от каких-либо конкретных намерений. Я надеюсь, что люди найдут в этой музыке свои собственные мечты.