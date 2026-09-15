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Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка

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Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 1
Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 2
Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 3
Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 4
Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 5
Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 6
Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Dream Box
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 1
  • Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 2
  • Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 3
  • Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 4
  • Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 5
  • Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 6
  • Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538891690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Dream Box
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка

Гитарист и композитор Пат Метени родился 12 августа 1954 года в Канзас-Сити в музыкальной семье. Метени начал играть на трубе в возрасте 8 лет, а в 12 лет перешел на гитару. К 15 годам он регулярно работал с лучшими джазовыми музыкантами Канзас-Сити, приобретая ценный опыт работы на сцене в необычайно юном возрасте. Он получил 20 премий Грэмми в 12 различных категориях, включая Лучший рок-инструментал, Лучшая запись современного джаза, Лучшее джазовое инструментальное соло, Лучшая инструментальная композиция. Группа Пэта Метени выиграла семь Грэмми подряд за семь альбомов. Большую часть своей жизни Метени проводит на гастролях, играя в среднем от 120 до 240 концертов в год с 1974 года. Пат Метени: Dream Box - необычная для меня запись. Это компиляция произведений, которые я записывал в течение нескольких лет. Во время гастролей в прошлом году (2022) я обнаружил забытую папку на своем жестком диске. Я часто делаю быстрые записи разных вещей: новой мелодии, новой (или старой) гитары, стандартной мелодии или просто чтобы попробовать что-то. У меня есть папка, где я храню эти записи, честно говоря, чтобы никогда больше их не слушать. Единственное время, когда я слушаю свой собственный материал, это когда я путешествую. Я часто говорю, что живу на выходе и у меня практически нет времени на вход. Это меняется во время гастролей, когда внезапно появляется больше свободных часов в сутках, хотя и в автобусе или в номере отеля далеко от дома. Иногда эти моменты дают возможность порыться в файлах, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. Прошлый год был для меня особенно насыщенным путешествиями: я посетил около 160 выступлений по всему миру. Во время всех этих поездок я постоянно возвращался к обнаруженной папке. Во время этих прослушиваний я с удивлением обнаружил, что эта программа возникла как единое целое. Я обнаружил, что непреднамеренно прибыл в пункт назначения, который не планировал, и я рад поделиться с вами тем, что я там нашел. Эти девять произведений были моими любимыми и собрались вместе, чтобы сформировать нечто уникальное для меня. Я никогда не играл ничего более одного раза. Это действительно моменты времени, и на самом деле я почти не помню, как записывал большинство из них. Они просто как бы всплывали. Музыка существует для меня в неуловимом состоянии, и часто ее лучше всего открывать для себя независимо от каких-либо конкретных намерений. Я надеюсь, что люди найдут в этой музыке свои собственные мечты.

Отзывы о товаре Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538891690]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Dream Box
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Гитарист и композитор Пат Метени родился 12 августа 1954 года в Канзас-Сити в музыкальной семье. Метени начал играть на трубе в возрасте 8 лет, а в 12 лет перешел на гитару. К 15 годам он регулярно работал с лучшими джазовыми музыкантами Канзас-Сити, приобретая ценный опыт работы на сцене в необычайно юном возрасте. Он получил 20 премий Грэмми в 12 различных категориях, включая Лучший рок-инструментал, Лучшая запись современного джаза, Лучшее джазовое инструментальное соло, Лучшая инструментальная композиция. Группа Пэта Метени выиграла семь Грэмми подряд за семь альбомов. Большую часть своей жизни Метени проводит на гастролях, играя в среднем от 120 до 240 концертов в год с 1974 года. Пат Метени: Dream Box - необычная для меня запись. Это компиляция произведений, которые я записывал в течение нескольких лет. Во время гастролей в прошлом году (2022) я обнаружил забытую папку на своем жестком диске. Я часто делаю быстрые записи разных вещей: новой мелодии, новой (или старой) гитары, стандартной мелодии или просто чтобы попробовать что-то. У меня есть папка, где я храню эти записи, честно говоря, чтобы никогда больше их не слушать. Единственное время, когда я слушаю свой собственный материал, это когда я путешествую. Я часто говорю, что живу на выходе и у меня практически нет времени на вход. Это меняется во время гастролей, когда внезапно появляется больше свободных часов в сутках, хотя и в автобусе или в номере отеля далеко от дома. Иногда эти моменты дают возможность порыться в файлах, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. Прошлый год был для меня особенно насыщенным путешествиями: я посетил около 160 выступлений по всему миру. Во время всех этих поездок я постоянно возвращался к обнаруженной папке. Во время этих прослушиваний я с удивлением обнаружил, что эта программа возникла как единое целое. Я обнаружил, что непреднамеренно прибыл в пункт назначения, который не планировал, и я рад поделиться с вами тем, что я там нашел. Эти девять произведений были моими любимыми и собрались вместе, чтобы сформировать нечто уникальное для меня. Я никогда не играл ничего более одного раза. Это действительно моменты времени, и на самом деле я почти не помню, как записывал большинство из них. Они просто как бы всплывали. Музыка существует для меня в неуловимом состоянии, и часто ее лучше всего открывать для себя независимо от каких-либо конкретных намерений. Я надеюсь, что люди найдут в этой музыке свои собственные мечты.
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Отзывы


Pat Metheny - Dream Box (4050538891690) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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