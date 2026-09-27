Top.Mail.Ru
Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото 1
Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото 2
Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
13
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото 2
  • Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626283
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962483315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
13
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tender, Bugman, Coffee And TV, Swamp Song, 1992, B.L.U.R.E.M.I., Battle, Mellow Song, Trailerpark, Caramel, Trimm Trabb, No Distance Left To Run, Optigan 1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка

To celebrate the 21st anniversary of their debut release, Blur s sixth album 13 has now been expanded across two discs, cut on heavyweight 180 gram, audiophile vinyl and housed in a replica of the original sleeve artwork. 13 — шестой альбом британской альтернативной рок-группы Blur, выпущенный в 1999 году. Альбом занял первое место в чарте Великобритании и 80-е место в США в Billboard 200. Композиции «Tender», «Coffee & TV» и «No Distance Left to Run» были выпущены в качестве синглов. Для обложки был взят фрагмент картины гитариста группы Грэма Коксона под названием «Apprentice». Грампластинки упакованы в картонные конверты и вложены в картонный DigiPack.

Отзывы о товаре Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962483315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
13
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tender, Bugman, Coffee And TV, Swamp Song, 1992, B.L.U.R.E.M.I., Battle, Mellow Song, Trailerpark, Caramel, Trimm Trabb, No Distance Left To Run, Optigan 1
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
To celebrate the 21st anniversary of their debut release, Blur s sixth album 13 has now been expanded across two discs, cut on heavyweight 180 gram, audiophile vinyl and housed in a replica of the original sleeve artwork. 13 — шестой альбом британской альтернативной рок-группы Blur, выпущенный в 1999 году. Альбом занял первое место в чарте Великобритании и 80-е место в США в Billboard 200. Композиции «Tender», «Coffee & TV» и «No Distance Left to Run» были выпущены в качестве синглов. Для обложки был взят фрагмент картины гитариста группы Грэма Коксона под названием «Apprentice». Грампластинки упакованы в картонные конверты и вложены в картонный DigiPack.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...