Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
The God Machine
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 626276
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361575519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
The God Machine
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Deliver Us From Evil, Damnation, Secrets Of The American Gods, Violent Shadows, Life Beyond `The Spheres, Architects Of Doom, Let It Be No More, Blood Of The Elves, Destiny, Life Beyond The Spheres (Cyber Mix), Blood Of The Elves (Lead Guitar Version), Let It Be No More (Heavy Vocals)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка
Двенадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 2 сентября 2022 года на лейбле Nuclear Blast.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитGarbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитBeck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361575519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
The God Machine
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Deliver Us From Evil, Damnation, Secrets Of The American Gods, Violent Shadows, Life Beyond `The Spheres, Architects Of Doom, Let It Be No More, Blood Of The Elves, Destiny, Life Beyond The Spheres (Cyber Mix), Blood Of The Elves (Lead Guitar Version), Let It Be No More (Heavy Vocals)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Двенадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 2 сентября 2022 года на лейбле Nuclear Blast.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка – стоимость товара 5250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Blind Guardian - The God Machine (0727361575519) виниловая пластинка