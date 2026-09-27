Описание товара Blackpink, The Album (coloured) (0602435042558) виниловая пластинка

The Album - переиздание дебютного студийного альбома коллектива Blackpink, изначально выпущенного в 2020 году. Альбом стал в сумме вторым полноформатным диском группы с учётом альбома на японском языке Blackpink in Your Area, вышедшего в 2018 году, и вторым двуязычным после мини-альбома Kill This Love, который вышел в Для альбома Blackpink записали 8 новых песен и работали с множеством продюсеров, включая Тедди Парка, Томми Брауна, R. Tee , Mr. Franks и 24. Окончательный список композиций составил 8 песен, в том числе коллаборации Ice Cream с Селеной Гомес и Bet You Wanna с Карди Би. Участницы Blackpink певицы Ким Джису и Ким Дженни также принимали участие в написании текстов для Lovesick Girls. Написанный и записанный во время изоляции из-за пандемии COVID-19. В музыкальном плане альбом The Album характеризуется поп- и EDM-темами взросления и любви. Релиз представлен на розовом виниле. Blackpink - южнокорейская гёрл-группа, сформированная в 2016 году компанией YG Entertainment. Коллектив состоит из четырёх участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Дебют состоялся 8 августа 2016 года с сингловым альбомом Square One. Blackpink стали первой женской группой YG Entertainment с момента дебюта 2NE1 в 2009 году. Их первые пять синглов были проданы в США в количестве 113 тысяч цифровых копий, а также все их альбомы побывали на вершине чарта цифровых альбомов Billboard, Blackpink заняли наивысшую позицию для женских корейских групп в чарте Social 50, они стали первыми корейскими артистками, попавшими в топ-25 летних песен от YouTube с синглом As If It’s Your Last. По состоянию на 2019 год Blackpink являются самой высокой K-pop гёрл-группой в Billboard Hot 100 и Billboard 200, достигнув 41 и 24 строчки с Kill This Love. Они являются первой и единственной K-pop гёрл-группой, которая вошла в чарты Billboard и Top Billboard. Они также являются первой женской K-pop группой, у которой есть четыре сингла номер один в мировом чарте продаж цифровых песен Billboard. На момент выхода Ddu-Du Ddu-Du он был самым просматриваемым корейским музыкальным видео в первые 26 часа на YouTube, а в январе 2016 года он стал самым просматриваемым музыкальным видео K-pop группы на веб-сайте.