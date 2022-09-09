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Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка

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Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка - фото 1
Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Seven Up
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка - фото 1
  • Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626229
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Seven Up
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка

Над своим третьим студийным альбомом Seven Up’ немецкие пионеры kosmische Эш Ра Темпель работали с известным американским психологом и сторонником ЛСД Тимоти Лири. Выпущенный в 1973 году альбом the lysergic results (разделенный на две части под названием Space и Time) включает в себя Лири, визжащего в безумном припадке к бурлящим исследованиям искусства в области космического рока.

Отзывы о товаре Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Seven Up
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Над своим третьим студийным альбомом Seven Up’ немецкие пионеры kosmische Эш Ра Темпель работали с известным американским психологом и сторонником ЛСД Тимоти Лири. Выпущенный в 1973 году альбом the lysergic results (разделенный на две части под названием Space и Time) включает в себя Лири, визжащего в безумном припадке к бурлящим исследованиям искусства в области космического рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ash Ra Tempel - Seven Up (4260017596132) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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