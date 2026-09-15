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Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка

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Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - фото 1
Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - фото 2
Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - фото 1
  • Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - фото 2
  • Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка

Студийный альбом 2020 года коллектива Alcatrazz. Издание содержит 12-ти страничный буклет. Alcatrazz - американская хэви-метал-группа, которую собрали в 1982 году Грэм Боннэт (экс-вокалист Rainbow и Michael Schenker Group) и два бывших участника England бас-гитарист Гари Ши и клавишник Джимми Уолдо. Их дебютный альбом увидел свет в 1983 году и был похож по стилю на бывшую группу Боннета Rainbow. В настоящее время группа Alcatrazz, вероятно, наиболее известна тем, что именно во время работы в ней прославился гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин. Также в ней играл другой гитарист-виртуоз, Стив Вай. В 2000-е годы Боннет возродил группу, взяв для своего нового проекта название Alcatrazz featuring Graham Bonnett.

Отзывы о товаре Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Студийный альбом 2020 года коллектива Alcatrazz. Издание содержит 12-ти страничный буклет. Alcatrazz - американская хэви-метал-группа, которую собрали в 1982 году Грэм Боннэт (экс-вокалист Rainbow и Michael Schenker Group) и два бывших участника England бас-гитарист Гари Ши и клавишник Джимми Уолдо. Их дебютный альбом увидел свет в 1983 году и был похож по стилю на бывшую группу Боннета Rainbow. В настоящее время группа Alcatrazz, вероятно, наиболее известна тем, что именно во время работы в ней прославился гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин. Также в ней играл другой гитарист-виртуоз, Стив Вай. В 2000-е годы Боннет возродил группу, взяв для своего нового проекта название Alcatrazz featuring Graham Bonnett.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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