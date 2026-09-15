Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 626189
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка
Студийный альбом 2020 года коллектива Alcatrazz. Издание содержит 12-ти страничный буклет. Alcatrazz - американская хэви-метал-группа, которую собрали в 1982 году Грэм Боннэт (экс-вокалист Rainbow и Michael Schenker Group) и два бывших участника England бас-гитарист Гари Ши и клавишник Джимми Уолдо. Их дебютный альбом увидел свет в 1983 году и был похож по стилю на бывшую группу Боннета Rainbow. В настоящее время группа Alcatrazz, вероятно, наиболее известна тем, что именно во время работы в ней прославился гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин. Также в ней играл другой гитарист-виртуоз, Стив Вай. В 2000-е годы Боннет возродил группу, взяв для своего нового проекта название Alcatrazz featuring Graham Bonnett.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитShakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDepeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (01965884816...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPrimal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (019802949931...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитVarious Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (00500...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDeath In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитKaty Perry - 143 (coloured) (0602465897401) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDusty Springfield - See All Her Faces (0602445251964) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитGreta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) ви...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитGodsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Студийный альбом 2020 года коллектива Alcatrazz. Издание содержит 12-ти страничный буклет. Alcatrazz - американская хэви-метал-группа, которую собрали в 1982 году Грэм Боннэт (экс-вокалист Rainbow и Michael Schenker Group) и два бывших участника England бас-гитарист Гари Ши и клавишник Джимми Уолдо. Их дебютный альбом увидел свет в 1983 году и был похож по стилю на бывшую группу Боннета Rainbow. В настоящее время группа Alcatrazz, вероятно, наиболее известна тем, что именно во время работы в ней прославился гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин. Также в ней играл другой гитарист-виртуоз, Стив Вай. В 2000-е годы Боннет возродил группу, взяв для своего нового проекта название Alcatrazz featuring Graham Bonnett.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Alcatrazz - Born Innocent (coloured) (0190296785887) виниловая пластинка