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Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS)

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Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625889
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
97 х 295 х 298 мм
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на задней 3x60 мм - на верхней
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
серебристый, черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
350
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х35х16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS)

Корпус ExeGate – это стильное и компактное решение для сборки небольшого, но мощного компьютера формата mini-ITX. Этот Mini-Tower выполнен в универсальных серебристых и черных тонах, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус изготовлен из качественного пластика и стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. При этом он поддерживает установку процессорного кулера высотой до 70 мм и видеокарты длиной до 225 мм, что делает его подходящим для создания производительных систем с компактными компонентами. Для хранения информации предусмотрены три внутренних отсека для дисков формата 2.5" и один для 3.5", что дает возможность установить несколько SSD и HDD. Важной особенностью корпуса является нижнее расположение блока питания мощностью 350 Вт, который уже встроен и готов к использованию, что упрощает процесс сборки и экономит время. Имеется один слот для установки дополнительных карт расширения, что позволяет расширять возможности системы в соответствии с вашими потребностями. ExeGate – это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и производительное решение для создания персонализированной системы.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
97 х 295 х 298 мм
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
1x60 мм - на задней 3x60 мм - на верхней
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
серебристый, черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
350
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate – это стильное и компактное решение для сборки небольшого, но мощного компьютера формата mini-ITX. Этот Mini-Tower выполнен в универсальных серебристых и черных тонах, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус изготовлен из качественного пластика и стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. При этом он поддерживает установку процессорного кулера высотой до 70 мм и видеокарты длиной до 225 мм, что делает его подходящим для создания производительных систем с компактными компонентами. Для хранения информации предусмотрены три внутренних отсека для дисков формата 2.5" и один для 3.5", что дает возможность установить несколько SSD и HDD. Важной особенностью корпуса является нижнее расположение блока питания мощностью 350 Вт, который уже встроен и готов к использованию, что упрощает процесс сборки и экономит время. Имеется один слот для установки дополнительных карт расширения, что позволяет расширять возможности системы в соответствии с вашими потребностями. ExeGate – это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и производительное решение для создания персонализированной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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