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Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS)

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Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS) - фото 1
Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS) - фото 1
  • Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
360 руб.  410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625723
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
24х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS)

Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.

Отзывы о товаре Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Описание
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста ExeGate ETT-2WMK Standart шприц 8г (EX282352RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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