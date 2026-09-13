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Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020)

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Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020) - фото 1
Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020) - фото 1
  • Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718800
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Характеристики

Бренд
PSYXI
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
13800
Дополнительно
материал - силикон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
25

Описание товара Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020)

Термопрокладка PSYXI PSP-05 — универсальное решение для эффективного отвода тепла в электронных устройствах, где критически важны стабильность и безопасность. Гибкая структура адаптируется к микронеровностям поверхностей, создавая плотный контакт без воздушных зазоров. Электробезопасность — не проводит ток, исключает паразитные помехи. Отсутствие ёмкостных эффектов делает термопрокладку незаменимой в высокочастотных схемах, где паразитные помехи могут нарушить работу устройства. Доступна в разных толщинах (1,0 и 2,0 мм). Подходит для процессоров, транзисторов, LED-драйверов и других компонентов с высокой теплоотдачей. Обеспечивает равномерный отвод тепла, продлевая срок службы оборудования.

Отзывы о товаре Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020)




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Характеристики
Бренд
PSYXI
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
13800
Дополнительно
материал - силикон
Страна производитель
Китай
Описание
Термопрокладка PSYXI PSP-05 — универсальное решение для эффективного отвода тепла в электронных устройствах, где критически важны стабильность и безопасность. Гибкая структура адаптируется к микронеровностям поверхностей, создавая плотный контакт без воздушных зазоров. Электробезопасность — не проводит ток, исключает паразитные помехи. Отсутствие ёмкостных эффектов делает термопрокладку незаменимой в высокочастотных схемах, где паразитные помехи могут нарушить работу устройства. Доступна в разных толщинах (1,0 и 2,0 мм). Подходит для процессоров, транзисторов, LED-драйверов и других компонентов с высокой теплоотдачей. Обеспечивает равномерный отвод тепла, продлевая срок службы оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопрокладка PSYXI PSP05 40x80x2.0 13.8 Вт/мК (PSP05408020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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