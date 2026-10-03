Термопаста ID-Cooling FROST X05 5g
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Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%310 руб. 690 руб.
В наличии
Код товара: 643541
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
310 руб. -55%
690 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
10
Описание товара Термопаста ID-Cooling FROST X05 5g
Термопаста ID-cooling FROST X05 используется в качестве теплопроводящего слоя между необходимым устройством и охлаждающей поверхностью. Данная паста отличается показателем теплопроводности на уровне 6.5 Вт/мК и рабочей температурой в пределах 200 °C, что делает ее универсальным решением для процессора, графического адаптера и других компонентов. Термоинтерфейс ID-cooling FROST X05 поставляется в специальном небольшом шприце емкостью 5 г, который гарантирует равномерное формирование слоя и удобство в процессе нанесения.
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Термопаста ID-cooling FROST X05 используется в качестве теплопроводящего слоя между необходимым устройством и охлаждающей поверхностью. Данная паста отличается показателем теплопроводности на уровне 6.5 Вт/мК и рабочей температурой в пределах 200 °C, что делает ее универсальным решением для процессора, графического адаптера и других компонентов. Термоинтерфейс ID-cooling FROST X05 поставляется в специальном небольшом шприце емкостью 5 г, который гарантирует равномерное формирование слоя и удобство в процессе нанесения.
Термопаста ID-Cooling FROST X05 5g - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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