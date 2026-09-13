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Термопаста Alseye T12 (AS.19.0170) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Alseye T12 (AS.19.0170)

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Термопаста Alseye T12 (AS.19.0170)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718777
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
15000
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х19
Вес, кг.
2.26

Описание товара Термопаста Alseye T12 (AS.19.0170)

Термопаста ALSEYE T12 — это высококачественный термоинтерфейс, который обеспечит эффективное охлаждение вашего процессора. Отличная теплопроводность. Простота в использовании. Долговечность. Термопаста ALSEYE T12 поможет снизить температуру процессора, улучшить производительность системы и продлить срок службы компонентов. Она идеально подойдёт для тех, кто хочет максимально эффективно использовать свой компьютер.

Отзывы о товаре Термопаста Alseye T12 (AS.19.0170)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
15000
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста ALSEYE T12 — это высококачественный термоинтерфейс, который обеспечит эффективное охлаждение вашего процессора. Отличная теплопроводность. Простота в использовании. Долговечность. Термопаста ALSEYE T12 поможет снизить температуру процессора, улучшить производительность системы и продлить срок службы компонентов. Она идеально подойдёт для тех, кто хочет максимально эффективно использовать свой компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопаста Alseye T12 (AS.19.0170) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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