Top.Mail.Ru
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 1
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 2
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 3
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 4
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 5
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 6
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 7
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 8
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 9
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 10
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 11
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 12
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 13
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 14
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 15
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 16
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
Greatest Love Songs Vol.666
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 1
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 2
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 3
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 4
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 5
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 6
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 7
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 8
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 9
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 10
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 11
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 12
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 13
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 14
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 15
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 16
  • HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Catalog
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
Greatest Love Songs Vol.666
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка

Greatest Lovesongs Vol. 666 - дебютный студийный альбом финской готик-рок группы HIM. Альбом был записан за пятнадцать дней летом 1997 года с продюсером Хиили Хийлесмаа, которого вокалист Вилле Вало считает почетным шестым членом группы за его помощь в создании звучания проекта. Диск выпущен 3 ноября 1997 года. В музыкальном плане Greatest Lovesongs Vol. 666 описывается как сочетание хэви-метала и рока 1980-х годов с готическими мотивами, а тексты сосредоточены вокруг тем любви и смерти. На альбоме также присутствует единственный за всю историю группы авторский текст гитариста Микко Линде Линдстрема, также это единственный альбом с участием клавишника Антто Меласниеми и барабанщика Юханы Пяткя Ранталы. Greatest Lovesongs Vol. 666 получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили разнообразие и общее звучание альбома. Релиз занял четвертое место в Финляндии и 50-е место в Германии, став впоследствии платиновым в первой стране. Было выпущено три сингла, два из которых достигли первой десятки в Финляндии, а на два из них были сняты клипы. Впоследствии HIM выиграл Дебютный альбом года, а также Новичок года на церемонии Emma Awards 1997 года. После тура по Финляндии альбом Greatest Lovesongs Vol. 666 был выпущен за рубежом в конце 1998 г., после чего последовало первое зарубежное турне группы в Германии.

Отзывы о товаре HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Catalog
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
Greatest Love Songs Vol.666
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Greatest Lovesongs Vol. 666 - дебютный студийный альбом финской готик-рок группы HIM. Альбом был записан за пятнадцать дней летом 1997 года с продюсером Хиили Хийлесмаа, которого вокалист Вилле Вало считает почетным шестым членом группы за его помощь в создании звучания проекта. Диск выпущен 3 ноября 1997 года. В музыкальном плане Greatest Lovesongs Vol. 666 описывается как сочетание хэви-метала и рока 1980-х годов с готическими мотивами, а тексты сосредоточены вокруг тем любви и смерти. На альбоме также присутствует единственный за всю историю группы авторский текст гитариста Микко Линде Линдстрема, также это единственный альбом с участием клавишника Антто Меласниеми и барабанщика Юханы Пяткя Ранталы. Greatest Lovesongs Vol. 666 получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили разнообразие и общее звучание альбома. Релиз занял четвертое место в Финляндии и 50-е место в Германии, став впоследствии платиновым в первой стране. Было выпущено три сингла, два из которых достигли первой десятки в Финляндии, а на два из них были сняты клипы. Впоследствии HIM выиграл Дебютный альбом года, а также Новичок года на церемонии Emma Awards 1997 года. После тура по Финляндии альбом Greatest Lovesongs Vol. 666 был выпущен за рубежом в конце 1998 г., после чего последовало первое зарубежное турне группы в Германии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...