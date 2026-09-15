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Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка

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Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 1
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 2
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 3
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 4
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 5
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 6
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 7
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
The Eraser
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 1
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 2
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 3
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 4
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 5
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 6
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 7
  • Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904020019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
The Eraser
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Eraser, Analyse, The Clock, Black Swan, Skip Divided, Atoms For Peace, And It Rained All Night, Harrowdown Hill, Cymbal Rush
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка

Долгожданный поклонниками: первый сольный альбом лидера Radiohead. Тома Йорка - певца, автора песен и рупора альтернативного института с острова. С альбомом "Ok Computer" Radiohead в свое время представили рок-альбом, рассчитанный на массового слушателя, с "Kid A" показали свою авангардную сторону, а с "Hail To The Thief" вновь стали более доступными и политически откровенными. Какое бы музыкальное направление они ни выбрали, поклонники следовали за ними. Теперь инсайдеры уже год ждут новостей из лагеря Radiohead, и глава снова удивляет: сольным альбомом, который может дать новую пищу для размышлений слухам о расколе. И с музыкой, которая могла бы порадовать и на альбоме Radiohead.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904020019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Thom Yorke
Альбом (сингл)
The Eraser
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Eraser, Analyse, The Clock, Black Swan, Skip Divided, Atoms For Peace, And It Rained All Night, Harrowdown Hill, Cymbal Rush
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Долгожданный поклонниками: первый сольный альбом лидера Radiohead. Тома Йорка - певца, автора песен и рупора альтернативного института с острова. С альбомом "Ok Computer" Radiohead в свое время представили рок-альбом, рассчитанный на массового слушателя, с "Kid A" показали свою авангардную сторону, а с "Hail To The Thief" вновь стали более доступными и политически откровенными. Какое бы музыкальное направление они ни выбрали, поклонники следовали за ними. Теперь инсайдеры уже год ждут новостей из лагеря Radiohead, и глава снова удивляет: сольным альбомом, который может дать новую пищу для размышлений слухам о расколе. И с музыкой, которая могла бы порадовать и на альбоме Radiohead.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yorke, Thom, The Eraser (0634904020019) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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