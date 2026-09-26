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Motorhead - Overkill (5414939852510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motorhead - Overkill (5414939852510) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Motorhead, Overkill (5414939852510) - фото 1
Виниловая пластинка Motorhead, Overkill (5414939852510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Motorhead, Overkill (5414939852510) - фото 1
  • Виниловая пластинка Motorhead, Overkill (5414939852510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Motorhead - Overkill (5414939852510) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Overkill (5414939852510) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 1979 года группы Motorhead. Британская хард-рок группа Motorhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал.

Отзывы о товаре Motorhead - Overkill (5414939852510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание студийного альбома 1979 года группы Motorhead. Британская хард-рок группа Motorhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации лучшее исполнение в жанре метал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Overkill (5414939852510) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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