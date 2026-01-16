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Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 1
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 2
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 3
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 4
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 5
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 6
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 7
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 8
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 9
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 10
Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Very Eavy.Very Umble
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 1
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 2
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 3
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 4
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 5
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 6
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 7
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 8
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 9
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 10
  • Uriah Heep - Very &#039;Eavy ...Very &#039;Umble (5414939928352) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия
Barcode
[5414939928352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Very Eavy.Very Umble
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выпущенный в 1970 году. На нем музыканты пробуют сочетать разные жанры, хэви-метал и прогрессивный рок, но не хард-рок, которым они стали известны благодаря более поздним работам. На обложке изображён фронтмен группы Дэвид Байрон, почти неузнаваемый под паутиной. Переиздание на 180-гр чёрном виниле.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка

16.01.2026
Александр

Достоинства:
Упаковка норм - коробочка "Пицца", правда, без пупыр. Запечатан в плёнку очень аккуратно. Внешний конверт из не толстого, но плотного картона. Полиграфия отличная, контрастная и чёткая. Фонограмма ремастирована бережно, звуковая палитра широкая, вполне детальная без "каши". Никаких дефектов и артефактов на виниле нет.

Недостатки:
Внутренний конверт стандартный белый, БЕЗ антистатической вставки. Заменен на свой, покупной. Винил чуть легче 180г, с минимальной волной.

Комментарий:
Не пожалел, что приобрёл это "Начало" одной из легенд рок-сцены. Может быть выберу еще что-нибудь из этапов их развития и перемен к трём имеющимся альбомам.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия
Barcode
[5414939928352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Very Eavy.Very Umble
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Дебютный студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выпущенный в 1970 году. На нем музыканты пробуют сочетать разные жанры, хэви-метал и прогрессивный рок, но не хард-рок, которым они стали известны благодаря более поздним работам. На обложке изображён фронтмен группы Дэвид Байрон, почти неузнаваемый под паутиной. Переиздание на 180-гр чёрном виниле.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.01.2026
Александр

Достоинства:
Упаковка норм - коробочка "Пицца", правда, без пупыр. Запечатан в плёнку очень аккуратно. Внешний конверт из не толстого, но плотного картона. Полиграфия отличная, контрастная и чёткая. Фонограмма ремастирована бережно, звуковая палитра широкая, вполне детальная без "каши". Никаких дефектов и артефактов на виниле нет.

Недостатки:
Внутренний конверт стандартный белый, БЕЗ антистатической вставки. Заменен на свой, покупной. Винил чуть легче 180г, с минимальной волной.

Комментарий:
Не пожалел, что приобрёл это "Начало" одной из легенд рок-сцены. Может быть выберу еще что-нибудь из этапов их развития и перемен к трём имеющимся альбомам.


Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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