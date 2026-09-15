The Stone Roses - Second Coming (0600753385166) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
Second Coming
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 624889
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753385166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
Second Coming
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Breaking Into Heaven, Driving South, Ten Storey Love Song, Daybreak, Your Star Will Shine, Straight To The Man, Begging You, Tightrope, Good Times, Tears, How Do You Sleep, Love Spreads
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Stone Roses - Second Coming (0600753385166) виниловая пластинка
Переиздание на двойном виниле долгожданного второго альбома Second Coming группы Stone Roses. Оригинальная пластинка увидела свет в 1994 году. Stone Roses – музыкальная группа из Британии, исполняющая рок. Первый альбом, вышедший в 1989-м году, сразу произвёл настоящий фурор в музыке, группе пророчили очень большое будущее. Но музыкальный коллектив успел выпустить лишь два диска до своего распада. Группа является одним из признанных лидеров «Манчестерской волны» рубежа двух десятилетий. Осенью прошлого года группа сделала заявление о своем возвращении на сцену.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRoxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) винилова...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитHalsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитJamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пласт...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753385166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Stone Roses
Альбом (сингл)
Second Coming
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Breaking Into Heaven, Driving South, Ten Storey Love Song, Daybreak, Your Star Will Shine, Straight To The Man, Begging You, Tightrope, Good Times, Tears, How Do You Sleep, Love Spreads
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Переиздание на двойном виниле долгожданного второго альбома Second Coming группы Stone Roses. Оригинальная пластинка увидела свет в 1994 году. Stone Roses – музыкальная группа из Британии, исполняющая рок. Первый альбом, вышедший в 1989-м году, сразу произвёл настоящий фурор в музыке, группе пророчили очень большое будущее. Но музыкальный коллектив успел выпустить лишь два диска до своего распада. Группа является одним из признанных лидеров «Манчестерской волны» рубежа двух десятилетий. Осенью прошлого года группа сделала заявление о своем возвращении на сцену.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Stone Roses - Second Coming (0600753385166) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Stone Roses - Second Coming (0600753385166) виниловая пластинка