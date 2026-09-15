Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Solar Power
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 624869
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438176489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Solar Power
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Path, Solar Power, California, Stoned in the Nail Salon, Fallen Fruit, Secrets from a Girl (Who's Seen It All), The Man With an Axe, Dominoes, Big Star, Leader of a New Regime, Mood Ring, Oceanic Feeling
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка
Новый альбом Lorde "Solar Power" выйдет 20 августа. Это будет первый большой релиз после "Melodrama" 2017 года. "Этот альбом — прославление мира природы, попытка увековечить глубокие, трансцендентные чувства, которые я испытываю, когда нахожусь на открытом воздухе. Во времена душевной боли, горя, глубокой влюбленности или замешательства я ищу ответы в мире природы", — говорит певица.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438176489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Solar Power
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Path, Solar Power, California, Stoned in the Nail Salon, Fallen Fruit, Secrets from a Girl (Who's Seen It All), The Man With an Axe, Dominoes, Big Star, Leader of a New Regime, Mood Ring, Oceanic Feeling
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новый альбом Lorde "Solar Power" выйдет 20 августа. Это будет первый большой релиз после "Melodrama" 2017 года. "Этот альбом — прославление мира природы, попытка увековечить глубокие, трансцендентные чувства, которые я испытываю, когда нахожусь на открытом воздухе. Во времена душевной боли, горя, глубокой влюбленности или замешательства я ищу ответы в мире природы", — говорит певица.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lorde - Solar Power (0602438176489) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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