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Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка

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Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 1
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 2
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 3
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 4
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 5
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 6
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 7
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 8
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
Under Cover
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 1
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 2
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 3
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 4
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 5
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 6
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 7
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 8
  • Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072427693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
Under Cover
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка

Американская певица, автор песен и мультиинструменталистка из Мемфиса, штат Теннесси, США. Ее звучание включает в себя смесь фолка, блюза, госпела, соула, кантри, аппалачей и блюграсса. Она подписала контракт с Fantasy Records и ее материнской компанией Concord Music Group worldwide.

Отзывы о товаре Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072427693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
Under Cover
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Американская певица, автор песен и мультиинструменталистка из Мемфиса, штат Теннесси, США. Ее звучание включает в себя смесь фолка, блюза, госпела, соула, кантри, аппалачей и блюграсса. Она подписала контракт с Fantasy Records и ее материнской компанией Concord Music Group worldwide.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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