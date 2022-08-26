Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
Under Cover
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 624808
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4 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072427693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
Under Cover
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка
Американская певица, автор песен и мультиинструменталистка из Мемфиса, штат Теннесси, США. Ее звучание включает в себя смесь фолка, блюза, госпела, соула, кантри, аппалачей и блюграсса. Она подписала контракт с Fantasy Records и ее материнской компанией Concord Music Group worldwide.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072427693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
Under Cover
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Американская певица, автор песен и мультиинструменталистка из Мемфиса, штат Теннесси, США. Ее звучание включает в себя смесь фолка, блюза, госпела, соула, кантри, аппалачей и блюграсса. Она подписала контракт с Fantasy Records и ее материнской компанией Concord Music Group worldwide.
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Valerie June - Under Cover (coloured) (0888072427693) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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