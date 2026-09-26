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Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка

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Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624728
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Remember When (Chapter 9), The One, Follow Me, Uncle Albert's Eyes (Chapter 13), Home, Don't Say Goodbye, Time Bomb, Not This Way (Chapter 10), A Night To Remember, Goodbye
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Remember When (Chapter 9), The One, Follow Me, Uncle Albert's Eyes (Chapter 13), Home, Don't Say Goodbye, Time Bomb, Not This Way (Chapter 10), A Night To Remember, Goodbye



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Saga - Full Circle (4029759159629) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
FULL CIRCLE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Remember When (Chapter 9), The One, Follow Me, Uncle Albert's Eyes (Chapter 13), Home, Don't Say Goodbye, Time Bomb, Not This Way (Chapter 10), A Night To Remember, Goodbye
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Remember When (Chapter 9), The One, Follow Me, Uncle Albert's Eyes (Chapter 13), Home, Don't Say Goodbye, Time Bomb, Not This Way (Chapter 10), A Night To Remember, Goodbye


Теги товара: Progressive Rock
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