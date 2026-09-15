Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 624658
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 980 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка
Создатели, пионеры и поставщики готик-дум-метал сцены, которая получила известность в начале 90-х, британские Paradise Lost выросли из скромных северных корней и стали одним из ведущих британских исполнителей в жанре металл на протяжении десятилетия и далее, оставаясь такими же актуальными и почитаемыми, как и прежде, по сей день. Двойное виниловое переиздание альбома 1989 года Drown in Darkness - The Early Demos, в котором собраны демозаписи группы, сделанные в 1988 и 1989 годах, и представлены подробные примечания вокалиста Ника Холмса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Создатели, пионеры и поставщики готик-дум-метал сцены, которая получила известность в начале 90-х, британские Paradise Lost выросли из скромных северных корней и стали одним из ведущих британских исполнителей в жанре металл на протяжении десятилетия и далее, оставаясь такими же актуальными и почитаемыми, как и прежде, по сей день. Двойное виниловое переиздание альбома 1989 года Drown in Darkness - The Early Demos, в котором собраны демозаписи группы, сделанные в 1988 и 1989 годах, и представлены подробные примечания вокалиста Ника Холмса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paradise Lost - Drown In Darkness (0840588158812) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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