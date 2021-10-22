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OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка

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OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 1
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 2
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 3
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 4
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 5
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 6
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 7
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 8
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 9
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 10
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The French Dispatch (Various Artists)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624643
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0018771877219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The French Dispatch (Various Artists)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка

The French Dispatch - оригинальный саундтрек к фильму 2021 года Французский вестник. Релиз представлен на двойном черном виниле. Французский вестник - американский комедийно-драматический фильм, режиссёром и сценаристом которого выступает Уэс Андерсон. В основу сценария легла история, написанная Андерсоном в сотрудничестве с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом. Фильм рассказывает о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офис которого расположен во Франции. Актёрский ансамбль картины включает в себя такие имена, как Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Парк, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон. Эпизодические роли сыграли несколько актёров, постоянно сотрудничающих с Андерсоном. В их числе - Лев Шрайбер, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман и Анжелика Хьюстон.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0018771877219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.10.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The French Dispatch (Various Artists)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
The French Dispatch - оригинальный саундтрек к фильму 2021 года Французский вестник. Релиз представлен на двойном черном виниле. Французский вестник - американский комедийно-драматический фильм, режиссёром и сценаристом которого выступает Уэс Андерсон. В основу сценария легла история, написанная Андерсоном в сотрудничестве с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом. Фильм рассказывает о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офис которого расположен во Франции. Актёрский ансамбль картины включает в себя такие имена, как Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матьё Амальрик, Стив Парк, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон. Эпизодические роли сыграли несколько актёров, постоянно сотрудничающих с Андерсоном. В их числе - Лев Шрайбер, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман и Анжелика Хьюстон.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The French Dispatch (Various Artists) (0018771877219) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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