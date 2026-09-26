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Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка

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Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 1
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 2
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 3
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 4
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 5
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 6
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 1
  • Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 2
  • Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 3
  • Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 4
  • Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 5
  • Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 6
  • Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка

Resound NYC - 20-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 12 мая 2023 года на лейбле Deutsche Grammophon. В него вошли оркестровые аранжировки песен, которые записаны в Нью-Йорке в период с 1994 по 2010 год. Альбом представляет собой сотрудничество с различными приглашенными вокалистами. Также релиз содержит переделки песен Моби и дополнительную кавер-версию песни Нила Янга Helpless.

Отзывы о товаре Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Resound NYC - 20-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 12 мая 2023 года на лейбле Deutsche Grammophon. В него вошли оркестровые аранжировки песен, которые записаны в Нью-Йорке в период с 1994 по 2010 год. Альбом представляет собой сотрудничество с различными приглашенными вокалистами. Также релиз содержит переделки песен Моби и дополнительную кавер-версию песни Нила Янга Helpless.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - Resound NYC (0028948633371) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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