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Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка

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Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
But Here We Are
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
But Here We Are
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка

But Here We Are - одиннадцатый студийный альбом группы Foo Fighters, выпущенный в 2023 году. Это их первый диск после смерти барабанщика Тейлора Хокинса. Фронтмен Дэйв Грол исполнил и записал все барабанные треки. Пластинка дебютировала под №1 в UK Albums Chart. Релиз представлен на черном виниле. Foo Fighters - американская рок-группа, образованная бывшим участником Nirvana Дейвом Гролом в 1994 году. Название позаимствовано из сленга американских лётчиков Второй мировой войны, которые называли так (foo-истребители) неопознанные летающие объекты и странные атмосферные феномены, которые они видели в небе над Европой и Тихим океаном. За свою карьеру Foo Fighters выиграли 15 премий Грэмми, в том числе пять раз в номинации Лучший рок-альбом, что сделало их одними из самых успешных рок-групп в истории Грэмми. В 2021 году группа была объявлена лауреатами первой в истории награды Global Icon на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2021. Они были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2021 году.

Отзывы о товаре Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
But Here We Are
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
But Here We Are - одиннадцатый студийный альбом группы Foo Fighters, выпущенный в 2023 году. Это их первый диск после смерти барабанщика Тейлора Хокинса. Фронтмен Дэйв Грол исполнил и записал все барабанные треки. Пластинка дебютировала под №1 в UK Albums Chart. Релиз представлен на черном виниле. Foo Fighters - американская рок-группа, образованная бывшим участником Nirvana Дейвом Гролом в 1994 году. Название позаимствовано из сленга американских лётчиков Второй мировой войны, которые называли так (foo-истребители) неопознанные летающие объекты и странные атмосферные феномены, которые они видели в небе над Европой и Тихим океаном. За свою карьеру Foo Fighters выиграли 15 премий Грэмми, в том числе пять раз в номинации Лучший рок-альбом, что сделало их одними из самых успешных рок-групп в истории Грэмми. В 2021 году группа была объявлена лауреатами первой в истории награды Global Icon на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2021. Они были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2021 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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