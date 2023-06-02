Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Foo Fighters - But Here We Are (0196588178412) виниловая пластинка
But Here We Are - одиннадцатый студийный альбом группы Foo Fighters, выпущенный в 2023 году. Это их первый диск после смерти барабанщика Тейлора Хокинса. Фронтмен Дэйв Грол исполнил и записал все барабанные треки. Пластинка дебютировала под №1 в UK Albums Chart. Релиз представлен на черном виниле. Foo Fighters - американская рок-группа, образованная бывшим участником Nirvana Дейвом Гролом в 1994 году. Название позаимствовано из сленга американских лётчиков Второй мировой войны, которые называли так (foo-истребители) неопознанные летающие объекты и странные атмосферные феномены, которые они видели в небе над Европой и Тихим океаном. За свою карьеру Foo Fighters выиграли 15 премий Грэмми, в том числе пять раз в номинации Лучший рок-альбом, что сделало их одними из самых успешных рок-групп в истории Грэмми. В 2021 году группа была объявлена лауреатами первой в истории награды Global Icon на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2021. Они были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2021 году.
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