Stills Crosby, Nash & Young - Deja Vu (0603497842025) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
Crosby, Stills, Nash And Young
Альбом (сингл)
DEJA VU
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624371
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
Crosby, Stills, Nash And Young
Альбом (сингл)
DEJA VU
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stills Crosby, Nash & Young - Deja Vu (0603497842025) виниловая пластинка
Второй студийный альбом группы Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp; Young, первый их альбом в составе квартета с Нилом Янгом. Выпущен в марте 1970 года на лейбле Atlantic Records. D?j? Vu возглавлял чарт поп-альбомов в течение недели, три сингла с него попали в топ-40, при этом только предпродажи альбома принесли 2 миллиона долларов. К 2021 году пластинка семь раз получила платиновую сертификацию RIAA, а число ее проданных копий превысило 8 миллионов, что является наилучшим результатом как для группы, так и для всех ее участников по отдельности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
Crosby, Stills, Nash And Young
Альбом (сингл)
DEJA VU
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Второй студийный альбом группы Crosby, Stills, Nash &amp;amp;amp;amp; Young, первый их альбом в составе квартета с Нилом Янгом. Выпущен в марте 1970 года на лейбле Atlantic Records. D?j? Vu возглавлял чарт поп-альбомов в течение недели, три сингла с него попали в топ-40, при этом только предпродажи альбома принесли 2 миллиона долларов. К 2021 году пластинка семь раз получила платиновую сертификацию RIAA, а число ее проданных копий превысило 8 миллионов, что является наилучшим результатом как для группы, так и для всех ее участников по отдельности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stills Crosby, Nash & Young - Deja Vu (0603497842025) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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