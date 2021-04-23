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Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка

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Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 1
Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 2
Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 3
Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2021
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Not Your Muse
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 1
  • Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 2
  • Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 3
  • Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624341
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435796352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2021
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Not Your Muse
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка

Not Your Muse — дебютный студийный альбом британской певицы и автора песен Селесты, выпущенный 29 января 2021 года на Both Sides и Polydor Records. В него вошли синглы «Strange», «Stop This Flame», «A Little Love» и «Love Is Back». Песня Not Your Muse была написана Селестой совместно с Джейми Хартманом. С его помощью Селеста стала первой британской артисткой за пять лет, дебютный альбом которой занял первое место в UK Albums Chart.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Celeste - Not Your Muse (0602435796352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435796352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.04.2021
Исполнитель
Celeste
Альбом (сингл)
Not Your Muse
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Not Your Muse — дебютный студийный альбом британской певицы и автора песен Селесты, выпущенный 29 января 2021 года на Both Sides и Polydor Records. В него вошли синглы «Strange», «Stop This Flame», «A Little Love» и «Love Is Back». Песня Not Your Muse была написана Селестой совместно с Джейми Хартманом. С его помощью Селеста стала первой британской артисткой за пять лет, дебютный альбом которой занял первое место в UK Albums Chart.


Теги товара: Соул
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