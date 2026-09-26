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Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) - фото 1
Виниловая пластинка Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) - фото 2
Виниловая пластинка Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) - фото 1
  • Виниловая пластинка Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) - фото 2
  • Виниловая пластинка Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624329
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
200

Описание товара Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass, выпущенный 10 июня 1986 года на Black Dragon records. Был перевыпущен в 2003 с бонусным концертным CD. Название альбома Epicus Doomicus Metallicus - стилизованное под латинский язык название стиля «Epic Doom Metal», с которым впоследствии ассоциировалась группа, и одной из основоположников которого её принято считать.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Дебютный студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass, выпущенный 10 июня 1986 года на Black Dragon records. Был перевыпущен в 2003 с бонусным концертным CD. Название альбома Epicus Doomicus Metallicus - стилизованное под латинский язык название стиля «Epic Doom Metal», с которым впоследствии ассоциировалась группа, и одной из основоположников которого её принято считать.
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