Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624329
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
200
Описание товара Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass, выпущенный 10 июня 1986 года на Black Dragon records. Был перевыпущен в 2003 с бонусным концертным CD. Название альбома Epicus Doomicus Metallicus - стилизованное под латинский язык название стиля «Epic Doom Metal», с которым впоследствии ассоциировалась группа, и одной из основоположников которого её принято считать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass, выпущенный 10 июня 1986 года на Black Dragon records. Был перевыпущен в 2003 с бонусным концертным CD. Название альбома Epicus Doomicus Metallicus - стилизованное под латинский язык название стиля «Epic Doom Metal», с которым впоследствии ассоциировалась группа, и одной из основоположников которого её принято считать.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Candlemass, Epicus Doomicus Metallicus (0801056896919) виниловая пластинка