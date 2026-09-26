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Butler, Geezer, Plastic Planet (4050538633030) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Butler, Geezer, Plastic Planet (4050538633030) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Butler, Geezer, Plastic Planet (4050538633030)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Butler, Geezer, Plastic Planet (4050538633030) виниловая пластинка
4 560 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Butler, Geezer, Plastic Planet (4050538633030) виниловая пластинка

Plastic Planet-дебютный студийный альбом GZR (известной в то время как g//z/r), хэви-метал-группы с участием Гизера Батлера из Black Sabbath. На альбоме присутствует вокалист Fear Factory Бертон С. Белл. Батлер написал большую часть текстов альбома, которые затем передал Беллу, который писал мелодии и музыку. Geezer Butler - Британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор текстов хэви-метал-группы Black Sabbath, также участник группы Heaven &amp;amp;amp; Hell и сольной команды Оззи Осборна, лидер сольного проекта GZR.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Plastic Planet-дебютный студийный альбом GZR (известной в то время как g//z/r), хэви-метал-группы с участием Гизера Батлера из Black Sabbath. На альбоме присутствует вокалист Fear Factory Бертон С. Белл. Батлер написал большую часть текстов альбома, которые затем передал Беллу, который писал мелодии и музыку. Geezer Butler - Британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор текстов хэви-метал-группы Black Sabbath, также участник группы Heaven &amp;amp;amp; Hell и сольной команды Оззи Осборна, лидер сольного проекта GZR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Butler, Geezer, Plastic Planet (4050538633030) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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