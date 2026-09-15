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Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка

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Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка - фото 1
Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amon Duul
Альбом (сингл)
Psychedelic Underground
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624245
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251578284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amon Duul
Альбом (сингл)
Psychedelic Underground
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ein Wunderh?bsches M?dchen Tr?umt Von Sandosa, Kaskados Minnelied, Mama D??l Und Ihre Sauerkrautband Spielt Auf, Im Garten Sandosa, Der Garten Sandosa Im Morgentau, Bitterlings Verwandlung
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка

Психоделический рок-альбом 1969 года немецкой группы Amon D??l.

Отзывы о товаре Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ohr
Barcode
[4059251578284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amon Duul
Альбом (сингл)
Psychedelic Underground
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ein Wunderh?bsches M?dchen Tr?umt Von Sandosa, Kaskados Minnelied, Mama D??l Und Ihre Sauerkrautband Spielt Auf, Im Garten Sandosa, Der Garten Sandosa Im Morgentau, Bitterlings Verwandlung
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Психоделический рок-альбом 1969 года немецкой группы Amon D??l.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Duul - Psychedelic Underground (4059251578284) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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