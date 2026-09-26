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Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black

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Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black - фото 1
Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black - фото 1
  • Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622234
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Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
53

Описание товара Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black

Наушники Havit – это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном черном цвете и оснащены проводным подключением с разъемом jack 3.5 mm, что обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашими устройствами. С длиной кабеля 1,2 метра вы получите достаточную свободу движения, сохраняя комфорт в использовании. К встроенному микрофону можно легко ответить на звонки, не прерывая ваше прослушивание музыки. Наушники Havit не имеют отсоединяемого кабеля, что исключает риск его потери, и оснащены несъемной конструкцией, что делает их надежным спутником в повседневной жизни. Эти наушники станут отличным выбором для прослушивания музыки, подкастов или аудиокниг, сочетая в себе качество звука и удобство эксплуатации.

Отзывы о товаре Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black




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Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Havit – это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном черном цвете и оснащены проводным подключением с разъемом jack 3.5 mm, что обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашими устройствами. С длиной кабеля 1,2 метра вы получите достаточную свободу движения, сохраняя комфорт в использовании. К встроенному микрофону можно легко ответить на звонки, не прерывая ваше прослушивание музыки. Наушники Havit не имеют отсоединяемого кабеля, что исключает риск его потери, и оснащены несъемной конструкцией, что делает их надежным спутником в повседневной жизни. Эти наушники станут отличным выбором для прослушивания музыки, подкастов или аудиокниг, сочетая в себе качество звука и удобство эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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