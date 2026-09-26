Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Havit Audio series-Wired earphone E48P Black
Наушники Havit – это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном черном цвете и оснащены проводным подключением с разъемом jack 3.5 mm, что обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашими устройствами. С длиной кабеля 1,2 метра вы получите достаточную свободу движения, сохраняя комфорт в использовании. К встроенному микрофону можно легко ответить на звонки, не прерывая ваше прослушивание музыки. Наушники Havit не имеют отсоединяемого кабеля, что исключает риск его потери, и оснащены несъемной конструкцией, что делает их надежным спутником в повседневной жизни. Эти наушники станут отличным выбором для прослушивания музыки, подкастов или аудиокниг, сочетая в себе качество звука и удобство эксплуатации.
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