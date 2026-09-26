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Чайник электрический Kitfort КТ-6603 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6603

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Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
1.2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6603 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620987
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, индикация включения, отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро, черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация температуры нагрева
Серия
Kitfort КТ-6603
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х17
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6603

Электрический чайник Kitfort КТ-6603 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Благодаря форме корпуса и стильному дизайну чайник станет украшением вашей кухни! Чайник оснащен встроенным термометром. Это очень удобно при заваривании напитков, для которых необходимо определенное значение температуры воды, например, зеленый чай, белый чай, кофе и т.д. Крышка чайника полностью съемная. Нагревательный элемент (ТЭН) в донной части закрыт пластиной из нержавеющей стали, что препятствует образованию накипи, облегчает уход, а также значительно снижает шум при нагревании воды. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплескивания. Встроенный фильтр в носике не даст накипи попасть в напиток из чайника. Подставка с центральным контактом позволяет располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6603




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикатор уровня воды, индикация включения, отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро, черный
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
вращение на 360 градусов, индикация температуры нагрева
Серия
Kitfort КТ-6603
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Kitfort КТ-6603 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Благодаря форме корпуса и стильному дизайну чайник станет украшением вашей кухни! Чайник оснащен встроенным термометром. Это очень удобно при заваривании напитков, для которых необходимо определенное значение температуры воды, например, зеленый чай, белый чай, кофе и т.д. Крышка чайника полностью съемная. Нагревательный элемент (ТЭН) в донной части закрыт пластиной из нержавеющей стали, что препятствует образованию накипи, облегчает уход, а также значительно снижает шум при нагревании воды. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплескивания. Встроенный фильтр в носике не даст накипи попасть в напиток из чайника. Подставка с центральным контактом позволяет располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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