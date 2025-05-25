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Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый

13 Отзывы
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Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 1
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 2
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 3
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 4
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 5
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 6
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 7
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 8
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 9
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 10
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 11
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
белый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 1
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 2
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 3
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 4
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 5
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 6
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 7
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 8
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 9
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 10
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 11
  • Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619469
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
белый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
перфорированный диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х23
Вес, кг.
5

Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый

Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый HYUNDAI HY-MG5391 – это многофункциональная и компактная мясорубка с лаконичным дизайном. Детали корпуса и аксессуары устройства выполнены из качественного полимерного пластика. Этот материал идеально подходит для взаимодействия с пищей, потому что не имеет запаха, а значит, никак не повлияет на вкус и аромат блюд. С помощью специальной насадки, идущей в комплекте с мясорубкой, дома можно готовить колбасы и многие другие изысканные деликатесы: зразы, пельмени, котлеты, манты. Две различные сетки, также поставляемые в наборе, могут нарезать фарш двух видов: с кусочками помельче или покрупнее, в зависимости от того, что нужно приготовить. Максимальная мощность прибора достигает 1900 Вт. В совокупности с острой заточкой металлических ножей, это позволяет ему быстро и легко справляться с любым мясом или рыбой. А с помощью функции реверса шнек HYUNDAI HY-MG5391 может прокручиваться в обратную сторону, чтобы фарш не застревал внутри. Корпус мясорубки легко и быстро разбирается, открывая рабочую поверхность для очистки после каждого использования. Собирается прибор путём защелкивания всего одной кнопки. Органов управления у HYUNDAI HY-MG5391 предусмотрено минимальное количество, чтобы устройством было легко пользоваться. Две клавиши отвечают за включение, выключение и активацию функции реверса. Мясорубка не занимает много места и отлично впишется в любой кухонный интерьер. Прорезиненные ножки не позволяют ей двигаться и проскальзывать во время работы.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла хорошо упакована, все детали в наличии. Накрутили 2,5 кг свиного фарша. Немного пахла пластмассой, но говорят это нормально при первом использовании.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубка понравилась. Мясо прокрутилось быстро. Сначала через крупную решётку, второй раз через мелкую. В меру шумная. Мясорубка небольшая. На столе, благодаря прорезиненным ножкам и присоскам, стоит устойчиво
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер . Очень довольная покупкой
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Миниатюрная мясорубка , но рычит мощно (не знаю что имели в виду под низким уровнем шума производители). Качество материала понравилось, добротный пластик. Снижаю балл за отсутствие инструкции и гарантийного талона. Написала продавцу, пока ответа не получила. По
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мелет хорошо, ножи острые. Но порою мотор гудит надрывно, как будто ему не хватает силы...
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Купили мясорубку взамен старой Скарлет. Работает отлично, мясо рубит быстро. Десять килограмм накрутили за несколько минут. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Айдар Х.

Достоинства:


Комментарий:
слабенькая, но со своими функциями справляется
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Это моя первая мясорубка, ни с какими сложности не столкнулся, могу рекомендовать :)
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Ирина Я.

Достоинства:


Комментарий:
я довольна, при работе надеюсь хороший
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная во всех смыслах мясорубка. Сборка качественная, собирается-разбирается просто. Мясо перекручивает качественно и быстро, запас мощности оптимальный, причем с жилками тоже берет без проблем. Нож очень острый
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Инна

Достоинства:


Комментарий:
все как в описании, товар пришел в указанный срок и хорошо упакован. Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2023
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мясорубка, легко собирать и разбирать, качество фарша отличное. Очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2023
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка работает, всё в комплекте, но пока мясо не молола.



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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
белый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
перфорированный диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Развернуть
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый HYUNDAI HY-MG5391 – это многофункциональная и компактная мясорубка с лаконичным дизайном. Детали корпуса и аксессуары устройства выполнены из качественного полимерного пластика. Этот материал идеально подходит для взаимодействия с пищей, потому что не имеет запаха, а значит, никак не повлияет на вкус и аромат блюд. С помощью специальной насадки, идущей в комплекте с мясорубкой, дома можно готовить колбасы и многие другие изысканные деликатесы: зразы, пельмени, котлеты, манты. Две различные сетки, также поставляемые в наборе, могут нарезать фарш двух видов: с кусочками помельче или покрупнее, в зависимости от того, что нужно приготовить. Максимальная мощность прибора достигает 1900 Вт. В совокупности с острой заточкой металлических ножей, это позволяет ему быстро и легко справляться с любым мясом или рыбой. А с помощью функции реверса шнек HYUNDAI HY-MG5391 может прокручиваться в обратную сторону, чтобы фарш не застревал внутри. Корпус мясорубки легко и быстро разбирается, открывая рабочую поверхность для очистки после каждого использования. Собирается прибор путём защелкивания всего одной кнопки. Органов управления у HYUNDAI HY-MG5391 предусмотрено минимальное количество, чтобы устройством было легко пользоваться. Две клавиши отвечают за включение, выключение и активацию функции реверса. Мясорубка не занимает много места и отлично впишется в любой кухонный интерьер. Прорезиненные ножки не позволяют ей двигаться и проскальзывать во время работы.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла хорошо упакована, все детали в наличии. Накрутили 2,5 кг свиного фарша. Немного пахла пластмассой, но говорят это нормально при первом использовании.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубка понравилась. Мясо прокрутилось быстро. Сначала через крупную решётку, второй раз через мелкую. В меру шумная. Мясорубка небольшая. На столе, благодаря прорезиненным ножкам и присоскам, стоит устойчиво
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер . Очень довольная покупкой
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Миниатюрная мясорубка , но рычит мощно (не знаю что имели в виду под низким уровнем шума производители). Качество материала понравилось, добротный пластик. Снижаю балл за отсутствие инструкции и гарантийного талона. Написала продавцу, пока ответа не получила. По
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Мелет хорошо, ножи острые. Но порою мотор гудит надрывно, как будто ему не хватает силы...
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Купили мясорубку взамен старой Скарлет. Работает отлично, мясо рубит быстро. Десять килограмм накрутили за несколько минут. Надеюсь, прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Айдар Х.

Достоинства:


Комментарий:
слабенькая, но со своими функциями справляется
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Это моя первая мясорубка, ни с какими сложности не столкнулся, могу рекомендовать :)
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Ирина Я.

Достоинства:


Комментарий:
я довольна, при работе надеюсь хороший
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная во всех смыслах мясорубка. Сборка качественная, собирается-разбирается просто. Мясо перекручивает качественно и быстро, запас мощности оптимальный, причем с жилками тоже берет без проблем. Нож очень острый
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Инна

Достоинства:


Комментарий:
все как в описании, товар пришел в указанный срок и хорошо упакован. Спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2023
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мясорубка, легко собирать и разбирать, качество фарша отличное. Очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2023
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка работает, всё в комплекте, но пока мясо не молола.


Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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