Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый

Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый HYUNDAI HY-MG5391 – это многофункциональная и компактная мясорубка с лаконичным дизайном. Детали корпуса и аксессуары устройства выполнены из качественного полимерного пластика. Этот материал идеально подходит для взаимодействия с пищей, потому что не имеет запаха, а значит, никак не повлияет на вкус и аромат блюд. С помощью специальной насадки, идущей в комплекте с мясорубкой, дома можно готовить колбасы и многие другие изысканные деликатесы: зразы, пельмени, котлеты, манты. Две различные сетки, также поставляемые в наборе, могут нарезать фарш двух видов: с кусочками помельче или покрупнее, в зависимости от того, что нужно приготовить. Максимальная мощность прибора достигает 1900 Вт. В совокупности с острой заточкой металлических ножей, это позволяет ему быстро и легко справляться с любым мясом или рыбой. А с помощью функции реверса шнек HYUNDAI HY-MG5391 может прокручиваться в обратную сторону, чтобы фарш не застревал внутри. Корпус мясорубки легко и быстро разбирается, открывая рабочую поверхность для очистки после каждого использования. Собирается прибор путём защелкивания всего одной кнопки. Органов управления у HYUNDAI HY-MG5391 предусмотрено минимальное количество, чтобы устройством было легко пользоваться. Две клавиши отвечают за включение, выключение и активацию функции реверса. Мясорубка не занимает много места и отлично впишется в любой кухонный интерьер. Прорезиненные ножки не позволяют ей двигаться и проскальзывать во время работы.