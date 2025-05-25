Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый
Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый HYUNDAI HY-MG5391 – это многофункциональная и компактная мясорубка с лаконичным дизайном. Детали корпуса и аксессуары устройства выполнены из качественного полимерного пластика. Этот материал идеально подходит для взаимодействия с пищей, потому что не имеет запаха, а значит, никак не повлияет на вкус и аромат блюд. С помощью специальной насадки, идущей в комплекте с мясорубкой, дома можно готовить колбасы и многие другие изысканные деликатесы: зразы, пельмени, котлеты, манты. Две различные сетки, также поставляемые в наборе, могут нарезать фарш двух видов: с кусочками помельче или покрупнее, в зависимости от того, что нужно приготовить. Максимальная мощность прибора достигает 1900 Вт. В совокупности с острой заточкой металлических ножей, это позволяет ему быстро и легко справляться с любым мясом или рыбой. А с помощью функции реверса шнек HYUNDAI HY-MG5391 может прокручиваться в обратную сторону, чтобы фарш не застревал внутри. Корпус мясорубки легко и быстро разбирается, открывая рабочую поверхность для очистки после каждого использования. Собирается прибор путём защелкивания всего одной кнопки. Органов управления у HYUNDAI HY-MG5391 предусмотрено минимальное количество, чтобы устройством было легко пользоваться. Две клавиши отвечают за включение, выключение и активацию функции реверса. Мясорубка не занимает много места и отлично впишется в любой кухонный интерьер. Прорезиненные ножки не позволяют ей двигаться и проскальзывать во время работы.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакована, все детали в наличии. Накрутили 2,5 кг свиного фарша. Немного пахла пластмассой, но говорят это нормально при первом использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубка понравилась. Мясо прокрутилось быстро. Сначала через крупную решётку, второй раз через мелкую. В меру шумная. Мясорубка небольшая. На столе, благодаря прорезиненным ножкам и присоскам, стоит устойчиво
Достоинства:
Комментарий:
Супер . Очень довольная покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрная мясорубка , но рычит мощно (не знаю что имели в виду под низким уровнем шума производители). Качество материала понравилось, добротный пластик. Снижаю балл за отсутствие инструкции и гарантийного талона. Написала продавцу, пока ответа не получила. По
Достоинства:
Комментарий:
Мелет хорошо, ножи острые. Но порою мотор гудит надрывно, как будто ему не хватает силы...
Достоинства:
Комментарий:
Купили мясорубку взамен старой Скарлет. Работает отлично, мясо рубит быстро. Десять килограмм накрутили за несколько минут. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
слабенькая, но со своими функциями справляется
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая мясорубка, ни с какими сложности не столкнулся, могу рекомендовать :)
Достоинства:
Комментарий:
я довольна, при работе надеюсь хороший
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная во всех смыслах мясорубка. Сборка качественная, собирается-разбирается просто. Мясо перекручивает качественно и быстро, запас мощности оптимальный, причем с жилками тоже берет без проблем. Нож очень острый
Достоинства:
Комментарий:
все как в описании, товар пришел в указанный срок и хорошо упакован. Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мясорубка, легко собирать и разбирать, качество фарша отличное. Очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка работает, всё в комплекте, но пока мясо не молола.
Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG5391 1900Вт белый
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакована, все детали в наличии. Накрутили 2,5 кг свиного фарша. Немного пахла пластмассой, но говорят это нормально при первом использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубка понравилась. Мясо прокрутилось быстро. Сначала через крупную решётку, второй раз через мелкую. В меру шумная. Мясорубка небольшая. На столе, благодаря прорезиненным ножкам и присоскам, стоит устойчиво
Достоинства:
Комментарий:
Супер . Очень довольная покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрная мясорубка , но рычит мощно (не знаю что имели в виду под низким уровнем шума производители). Качество материала понравилось, добротный пластик. Снижаю балл за отсутствие инструкции и гарантийного талона. Написала продавцу, пока ответа не получила. По
Достоинства:
Комментарий:
Мелет хорошо, ножи острые. Но порою мотор гудит надрывно, как будто ему не хватает силы...
Достоинства:
Комментарий:
Купили мясорубку взамен старой Скарлет. Работает отлично, мясо рубит быстро. Десять килограмм накрутили за несколько минут. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
слабенькая, но со своими функциями справляется
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая мясорубка, ни с какими сложности не столкнулся, могу рекомендовать :)
Достоинства:
Комментарий:
я довольна, при работе надеюсь хороший
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная во всех смыслах мясорубка. Сборка качественная, собирается-разбирается просто. Мясо перекручивает качественно и быстро, запас мощности оптимальный, причем с жилками тоже берет без проблем. Нож очень острый
Достоинства:
Комментарий:
все как в описании, товар пришел в указанный срок и хорошо упакован. Спасибо)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мясорубка, легко собирать и разбирать, качество фарша отличное. Очень довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
мясорубка работает, всё в комплекте, но пока мясо не молола.