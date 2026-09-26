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Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный

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Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 1
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 2
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 3
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 4
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 5
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 6
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 7
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 8
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 9
Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Вакуумная функция
нет
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 1
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 2
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 3
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 4
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 5
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 6
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 7
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 8
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 9
  • Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619431
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для пюре
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
кнопка для быстрого снятия насадок
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
1.68

Описание товара Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный

Процесс приготовления станет значительно комфортнее и быстрее с погружным блендером Supra HBS-797. Благодаря его удобному корпусу и высокой мощности готовить вам будет легко и приятно. Корпус блендера Supra HBS-797 черного цвета выполнен из пластика, ножи, венчик и погружная часть изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте идут дополнительные насадки. Помимо венчика для взбивания массы есть измельчитель емкостью 500 мл и специальная насадка для приготовления пюре. Мощность прибора 800 Вт. Два режима работы. Мощность, Вт 800 Количество скоростей работы 2 Бренд Supra Страна продавца Китай Тип погружной Беспроводной нет Измельчитель есть Венчик для взбивания есть Материал погружной части металл Режим Турбо нет Цвет черный

Отзывы о товаре Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для пюре
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
кнопка для быстрого снятия насадок
Описание
Процесс приготовления станет значительно комфортнее и быстрее с погружным блендером Supra HBS-797. Благодаря его удобному корпусу и высокой мощности готовить вам будет легко и приятно. Корпус блендера Supra HBS-797 черного цвета выполнен из пластика, ножи, венчик и погружная часть изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте идут дополнительные насадки. Помимо венчика для взбивания массы есть измельчитель емкостью 500 мл и специальная насадка для приготовления пюре. Мощность прибора 800 Вт. Два режима работы. Мощность, Вт 800 Количество скоростей работы 2 Бренд Supra Страна продавца Китай Тип погружной Беспроводной нет Измельчитель есть Венчик для взбивания есть Материал погружной части металл Режим Турбо нет Цвет черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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