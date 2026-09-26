Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Supra HBS-797 800Вт черный/красный
Процесс приготовления станет значительно комфортнее и быстрее с погружным блендером Supra HBS-797. Благодаря его удобному корпусу и высокой мощности готовить вам будет легко и приятно. Корпус блендера Supra HBS-797 черного цвета выполнен из пластика, ножи, венчик и погружная часть изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте идут дополнительные насадки. Помимо венчика для взбивания массы есть измельчитель емкостью 500 мл и специальная насадка для приготовления пюре. Мощность прибора 800 Вт. Два режима работы. Мощность, Вт 800 Количество скоростей работы 2 Бренд Supra Страна продавца Китай Тип погружной Беспроводной нет Измельчитель есть Венчик для взбивания есть Материал погружной части металл Режим Турбо нет Цвет черный
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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