Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1501
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619430
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Погружной
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебро
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Прочее
петля для подвешивания
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
1501
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, насадка-венчик, насадка-блендер, насадка для приготовления пюре, чаша-измельчитель 500 мл, инструкция с гарантийным талоном
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
1.69
Описание товара Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый
Погружной блендер Supra поможет в приготовлении супов, вторых блюд, салатов, напитков, соусов, десертов и других ваших любимых блюд. Процесс станет быстрым и приятным. Такой блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ, для приготовления детского питания и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 820 руб. 3 240 руб.455 руб. в СплитБлендер погружной BQ HB1032SS Черный-Стальной
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSMP1000
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
Бренд
Тип товара
Погружной
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебро
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Прочее
петля для подвешивания
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
1501
Материал корпуса
металл/пластик
Развернуть
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, насадка-венчик, насадка-блендер, насадка для приготовления пюре, чаша-измельчитель 500 мл, инструкция с гарантийным талоном
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Погружной блендер Supra поможет в приготовлении супов, вторых блюд, салатов, напитков, соусов, десертов и других ваших любимых блюд. Процесс станет быстрым и приятным. Такой блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ, для приготовления детского питания и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу.
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый