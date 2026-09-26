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Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый

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Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 3
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 4
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 5
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 6
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 7
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 8
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 9
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 10
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 11
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 12
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 13
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 14
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 15
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 16
Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1501
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 9
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 10
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 11
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 12
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 13
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 14
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 15
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 16
  • Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619430
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Погружной
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебро
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Прочее
петля для подвешивания
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
1501
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, насадка-венчик, насадка-блендер, насадка для приготовления пюре, чаша-измельчитель 500 мл, инструкция с гарантийным талоном
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
1.69

Описание товара Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый

Погружной блендер Supra поможет в приготовлении супов, вторых блюд, салатов, напитков, соусов, десертов и других ваших любимых блюд. Процесс станет быстрым и приятным. Такой блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ, для приготовления детского питания и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу.

Отзывы о товаре Блендер погружной Supra HBS-799 800Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Погружной
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
серебро
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Прочее
петля для подвешивания
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Мощность, Вт
1501
Материал корпуса
металл/пластик
Развернуть
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, насадка-венчик, насадка-блендер, насадка для приготовления пюре, чаша-измельчитель 500 мл, инструкция с гарантийным талоном
Вакуумная функция
нет
Объем измельчителя, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Supra поможет в приготовлении супов, вторых блюд, салатов, напитков, соусов, десертов и других ваших любимых блюд. Процесс станет быстрым и приятным. Такой блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ, для приготовления детского питания и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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