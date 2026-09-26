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The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 2
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 3
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 4
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 5
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 6
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 7
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 8
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 9
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 10
The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Beastie Boys
Альбом (сингл)
Ill Communication
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617511
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5099969423215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Beastie Boys
Альбом (сингл)
Ill Communication
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка

Ill Communication - ремастированное переиздание студийного альбома на двойном 180-граммовом виниле американской хип-хоп группы Beastie Boys, первоначально выпущенного в 1994 году. В музыкальном плане, звучание альбома - одно из самых разнообразных за всю карьеру группы, оно содержит элементы: альтернативного хип-хопа, джаз-фанка, хардкор-панка и рэп-рока. Альбом занял первое место в чарте Billboard, став вторым диском группы добившимся подобного успеха. В поддержку альбома было выпущено 4 сингла, один из самых успешных - Sabotage, музыкальное видео для которого снял Спайк Джонз, в нём пародируются американские полицейские шоу 70-х. Пластинка была коммерчески успешной, и получила трижды платиновый статус в США. Альбом был спродюсирован самими Beastie Boys совместно с Марио Кальдато-младшим, помимо этого в его записи приняли участие музыканты: Мани Марк, Эрик Бобо, Амери Смит, Q-Tip и Биз Марки. Майк Ди и Адам Яух сотрудничали с дизайнером Джебраном Эвансом, с целью - создать неповторимое оформление обложки, а также с фотографом Брюс Дэвидсоном. Специально для Ill Communication был создан уникальный шрифт, за авторством дизайнера Джима Эванса. Помимо самого альбома, он использовался на всех промоматериалах, в преддверии выхода альбома. Beastie Boys - американская рэп-рок-группа, образованная в 1979 году в Бруклине, Нью-Йорк. Сформировавшийся состав группы: Mike D (вокал, ударные), MCA (вокал, бас, ум. 2012) и Ad-Rock (вокал, гитара). За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире, выпустили 8 студийных альбомов, проданных свыше 40 миллионов копий по всему миру, были награждены 3 премиями Grammy и имели успех у критиков. Rolling Stone поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время, а 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5099969423215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Beastie Boys
Альбом (сингл)
Ill Communication
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Ill Communication - ремастированное переиздание студийного альбома на двойном 180-граммовом виниле американской хип-хоп группы Beastie Boys, первоначально выпущенного в 1994 году. В музыкальном плане, звучание альбома - одно из самых разнообразных за всю карьеру группы, оно содержит элементы: альтернативного хип-хопа, джаз-фанка, хардкор-панка и рэп-рока. Альбом занял первое место в чарте Billboard, став вторым диском группы добившимся подобного успеха. В поддержку альбома было выпущено 4 сингла, один из самых успешных - Sabotage, музыкальное видео для которого снял Спайк Джонз, в нём пародируются американские полицейские шоу 70-х. Пластинка была коммерчески успешной, и получила трижды платиновый статус в США. Альбом был спродюсирован самими Beastie Boys совместно с Марио Кальдато-младшим, помимо этого в его записи приняли участие музыканты: Мани Марк, Эрик Бобо, Амери Смит, Q-Tip и Биз Марки. Майк Ди и Адам Яух сотрудничали с дизайнером Джебраном Эвансом, с целью - создать неповторимое оформление обложки, а также с фотографом Брюс Дэвидсоном. Специально для Ill Communication был создан уникальный шрифт, за авторством дизайнера Джима Эванса. Помимо самого альбома, он использовался на всех промоматериалах, в преддверии выхода альбома. Beastie Boys - американская рэп-рок-группа, образованная в 1979 году в Бруклине, Нью-Йорк. Сформировавшийся состав группы: Mike D (вокал, ударные), MCA (вокал, бас, ум. 2012) и Ad-Rock (вокал, гитара). За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире, выпустили 8 студийных альбомов, проданных свыше 40 миллионов копий по всему миру, были награждены 3 премиями Grammy и имели успех у критиков. Rolling Stone поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время, а 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.
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