Описание товара The Beastie Boys - Ill Communication (5099969423215) виниловая пластинка

Ill Communication - ремастированное переиздание студийного альбома на двойном 180-граммовом виниле американской хип-хоп группы Beastie Boys, первоначально выпущенного в 1994 году. В музыкальном плане, звучание альбома - одно из самых разнообразных за всю карьеру группы, оно содержит элементы: альтернативного хип-хопа, джаз-фанка, хардкор-панка и рэп-рока. Альбом занял первое место в чарте Billboard, став вторым диском группы добившимся подобного успеха. В поддержку альбома было выпущено 4 сингла, один из самых успешных - Sabotage, музыкальное видео для которого снял Спайк Джонз, в нём пародируются американские полицейские шоу 70-х. Пластинка была коммерчески успешной, и получила трижды платиновый статус в США. Альбом был спродюсирован самими Beastie Boys совместно с Марио Кальдато-младшим, помимо этого в его записи приняли участие музыканты: Мани Марк, Эрик Бобо, Амери Смит, Q-Tip и Биз Марки. Майк Ди и Адам Яух сотрудничали с дизайнером Джебраном Эвансом, с целью - создать неповторимое оформление обложки, а также с фотографом Брюс Дэвидсоном. Специально для Ill Communication был создан уникальный шрифт, за авторством дизайнера Джима Эванса. Помимо самого альбома, он использовался на всех промоматериалах, в преддверии выхода альбома. Beastie Boys - американская рэп-рок-группа, образованная в 1979 году в Бруклине, Нью-Йорк. Сформировавшийся состав группы: Mike D (вокал, ударные), MCA (вокал, бас, ум. 2012) и Ad-Rock (вокал, гитара). За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп-групп в мире, выпустили 8 студийных альбомов, проданных свыше 40 миллионов копий по всему миру, были награждены 3 премиями Grammy и имели успех у критиков. Rolling Stone поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время, а 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.