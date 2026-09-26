Tony Allen - There Is No End (0602507345471) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tony Allen
Альбом (сингл)
There Is No End
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 617498
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602507345471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tony Allen
Альбом (сингл)
There Is No End
Жанр
Jazz
Трек-лист
There Is No End, Rich Black Feat. Koreatown Oddity, Coonta Kinte Feat. Zelooperz, One Inna Million (feat. Lava La Rue), Stumbling Down (feat. Sampa The Great), Crushed Grapes (feat. Lord Jah-Monte Ogbon), Gang On Holiday (Em I Go We?) (feat. Jeremiah Jae), Mau Mau (feat. Nah Eeto), Tr?s magnifique (feat. Tsunami), Hurt Your Soul (feat. Nate Bone), Cosmosis (feat. Ben Okri + Skepta), My Own (feat. Marlowe)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Allen - There Is No End (0602507345471) виниловая пластинка
"There Is No End" - посмертный студийный сольный альбом 2021 года Тони Аллена. Релиз представлен на двойном черном виниле. Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен. В настоящее время живет и работает в Париже. Будучи в с 1968 по 1979 год участником группы Фела Кути, Тони Аллен считается одним из основателей жанра афробит.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602507345471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tony Allen
Альбом (сингл)
There Is No End
Жанр
Jazz
Трек-лист
There Is No End, Rich Black Feat. Koreatown Oddity, Coonta Kinte Feat. Zelooperz, One Inna Million (feat. Lava La Rue), Stumbling Down (feat. Sampa The Great), Crushed Grapes (feat. Lord Jah-Monte Ogbon), Gang On Holiday (Em I Go We?) (feat. Jeremiah Jae), Mau Mau (feat. Nah Eeto), Tr?s magnifique (feat. Tsunami), Hurt Your Soul (feat. Nate Bone), Cosmosis (feat. Ben Okri + Skepta), My Own (feat. Marlowe)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"There Is No End" - посмертный студийный сольный альбом 2021 года Тони Аллена. Релиз представлен на двойном черном виниле. Тони Аллен - нигерийский барабанщик, композитор и автор песен. В настоящее время живет и работает в Париже. Будучи в с 1968 по 1979 год участником группы Фела Кути, Тони Аллен считается одним из основателей жанра афробит.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tony Allen - There Is No End (0602507345471) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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