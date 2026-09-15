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Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка

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Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 1
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 2
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 3
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 4
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 5
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 6
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 7
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 8
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 9
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 10
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Blue Eyed Soul
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 1
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 2
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 3
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 4
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 5
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 6
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 7
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 8
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 9
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 10
  • Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538529180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Blue Eyed Soul
Жанр
Soul
Трек-лист
Thinking Of You, Sweet Child, Complete Love, Take A Good Look, Tonight, Ring That Bell, BadBootz, Down, Riding On A Train, Chula
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка

Двенадцатый студийный альбом 2019 года английской поп-группы Simply Red. Группа Simply Red была образована в британском Манчестере в 1985 году, в этом же году вышел и дебютный альбом коллектива Picture Book. Сингл с этого диска Holding Back The Years, не ставший по-настоящему успешным сразу после своего выхода, был перевыпущен в 1986 году и занял в США высшую строчку местных чартов, а также поднялся до 2-го места в Великобритании. Песня Fairground с альбома Life 1995 года возглавила британские чарты. Сборник коллектива Greatest Hits, вышедший в 1996 году, получил 6-кратный платиновый статус в Великобритании, где также возглавил местный хит-парад. За всю карьеру группы по всему миру было продано более 50 миллионов экземпляров их альбомов. Коллектив распался в 2010 году, последний концерт Simply Red прошел в Лондоне.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538529180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Blue Eyed Soul
Жанр
Soul
Трек-лист
Thinking Of You, Sweet Child, Complete Love, Take A Good Look, Tonight, Ring That Bell, BadBootz, Down, Riding On A Train, Chula
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Двенадцатый студийный альбом 2019 года английской поп-группы Simply Red. Группа Simply Red была образована в британском Манчестере в 1985 году, в этом же году вышел и дебютный альбом коллектива Picture Book. Сингл с этого диска Holding Back The Years, не ставший по-настоящему успешным сразу после своего выхода, был перевыпущен в 1986 году и занял в США высшую строчку местных чартов, а также поднялся до 2-го места в Великобритании. Песня Fairground с альбома Life 1995 года возглавила британские чарты. Сборник коллектива Greatest Hits, вышедший в 1996 году, получил 6-кратный платиновый статус в Великобритании, где также возглавил местный хит-парад. За всю карьеру группы по всему миру было продано более 50 миллионов экземпляров их альбомов. Коллектив распался в 2010 году, последний концерт Simply Red прошел в Лондоне.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simply Red - Blue Eyed Soul (4050538529180) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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