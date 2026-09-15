Roxy Music - Roxy Music (Half Speed) (0602507460211) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roxy Music - Roxy Music (Half Speed) (0602507460211) виниловая пластинка
Roxy Music - дебютный альбом британской группы Roxy Music, выпущенный в июне 1972 года. Альбом в целом получил благоприятные отзывы критики и поднялся до 10-го места в UK Albums Chart. Ни один из треков первоначального варианта альбома синглом выпущен не был, но в июле 1972 года Roxy Music записали ещё два трека, Virginia Plain и The Numberer и выпустили их синглом, который поднялся до #4 в UK Singles Chart. Virginia Plain была добавлена в альбом задним числом. Ремастированное переиздание 2022 года, записанное на половинной скорости на 180-гр виниле в разворотном конверте, сделанное с оригинальных 1/4 записей в студии Эбби Роуд в Лондоне. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
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