OST - The Bourne Identity (John Powell) (0888072414006) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bourne Identity
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617328
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072414006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bourne Identity
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Bourne Gets Well, Treadstone Assassins, At The Bank, Bourne On Land, Escape From Embassy, The Drive To Paris, The Apartment, Hotel Regina, At The Farmhouse, On Bridge Number 9, Jason's Theme, The Bourne Identity, Drum And Bass Remix
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Bourne Identity (John Powell) (0888072414006) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title, Bourne Gets Well, Treadstone Assassins, At The Bank, Bourne On Land, Escape From Embassy, The Drive To Paris, The Apartment, Hotel Regina, At The Farmhouse, On Bridge Number 9, Jason's Theme, The Bourne Identity, Drum And Bass Remix
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072414006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bourne Identity
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Bourne Gets Well, Treadstone Assassins, At The Bank, Bourne On Land, Escape From Embassy, The Drive To Paris, The Apartment, Hotel Regina, At The Farmhouse, On Bridge Number 9, Jason's Theme, The Bourne Identity, Drum And Bass Remix
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title, Bourne Gets Well, Treadstone Assassins, At The Bank, Bourne On Land, Escape From Embassy, The Drive To Paris, The Apartment, Hotel Regina, At The Farmhouse, On Bridge Number 9, Jason's Theme, The Bourne Identity, Drum And Bass Remix
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Bourne Identity (John Powell) (0888072414006) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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