Top.Mail.Ru
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 4
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 5
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 6
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547276223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love / People Get Ready
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка

Legend - сборник лучших песен Bob’а Marley, впервые изданный в 1984 году. Это одна из самых продаваемых рэгги-пластинок всех времен. Legend занимает 46-ую строчку в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Bob Marley — легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке «100 величайших артистов всех времен». Кроме того, Марли получил медаль «третьего мира» от Организации Объединенных Наций, а также орден «За заслуги» за вклад в историю Ямайки.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547276223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love / People Get Ready
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Legend - сборник лучших песен Bob’а Marley, впервые изданный в 1984 году. Это одна из самых продаваемых рэгги-пластинок всех времен. Legend занимает 46-ую строчку в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Bob Marley — легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке «100 величайших артистов всех времен». Кроме того, Марли получил медаль «третьего мира» от Организации Объединенных Наций, а также орден «За заслуги» за вклад в историю Ямайки.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Marley - Exodus (0602547276223) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...