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Emerson Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (4050538179958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Emerson Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (4050538179958) виниловая пластинка

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Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 1
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 2
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 3
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 4
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 5
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 6
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 7
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 8
Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Lake & Palmer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 1
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 2
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 3
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 4
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 5
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 6
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 7
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 8
  • Emerson Lake &amp; Palmer - Emerson, Lake &amp; Palmer (4050538179958) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617122
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538179958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Lake & Palmer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emerson Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (4050538179958) виниловая пластинка

Переиздание на виниле дебютной пластинки группы 1970 года. Альбом быстро принес команде популярность, а сингл Lucky Man (так же включенный в издание), стал 100-процентным хитом. Трио музыкантов совместно написали только песню The Barbarian, остальные треки - либо новые переработки (например, музыки Белы Бартока и Леоша Яначека), либо творчество одного из участников. ремастрированное издание с высококачественных мастер-файлов. Конверт имеет небольшую помятость. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Emerson Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (4050538179958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538179958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Lake & Palmer
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на виниле дебютной пластинки группы 1970 года. Альбом быстро принес команде популярность, а сингл Lucky Man (так же включенный в издание), стал 100-процентным хитом. Трио музыкантов совместно написали только песню The Barbarian, остальные треки - либо новые переработки (например, музыки Белы Бартока и Леоша Яначека), либо творчество одного из участников. ремастрированное издание с высококачественных мастер-файлов. Конверт имеет небольшую помятость. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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