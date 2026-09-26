Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F
Перьевая ручка Waterman (Ватерман) Hemisphere L`Essence du Bleu CT F — яркое воплощение духа инноваций, который виден в каждой детали. Продуманная эргономика, которая является визитной карточкой именитого бренда, гармонично сочетается с изящным дизайном и благородными материалами (ювелирная латунь для корпуса и многослойное покрытие высококачественным лаком синий цвета, блестящее палладиевое покрытие колпачка в качестве отделки). Выразительный цвет (лаковый синий, серебряный) здесь выполняет стилеобразующую функцию, объединяя все декоративные элементы. Но главное — это удобство и чувство легкости, с которым вы будет писать, благодаря тонкому пишущему узлу. И присмотритесь: на перо нанесена оригинальная гравировка — маленький штрих в великолепной эстетической симфонии.
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