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Электрогриль Kitfort КТ-1659 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогриль Kitfort КТ-1659

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Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 3
Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 4
Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 5
Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гриль
Материал корпуса
комбинированный
Мощность, Вт
1500
Регулировка температуры
есть
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 1
  • Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 2
  • Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 3
  • Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 4
  • Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 5
  • Электрогриль Kitfort КТ-1659 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614248
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
27.8
Дополнительный цвет
серебро
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
черный
Площадь рабочей поверхности, кв.см
472.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
17
Материал корпуса
комбинированный
Мощность, Вт
1500
Регулировка температуры
есть
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
открытие на 180 град.
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х15
Вес, кг.
2

Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1659

Электрогриль КТ-1659 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, сэндвичей, гренок, тостов! Высокая t способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность – появлению на них характерного «полосатого» рисунка. Верхняя нагреваемая панель может опускаться не до конца, что полезно при готовке продуктов, которые могут потерять форму из-за давления крышки. Также панель откидывается на 180°, и гриль превращается в жаровню, а продукты выкладываются сразу на 2 панели. С такой конструкцией нагрев и передача t на поверхность происходит эффективнее, и время прогрева и приготовления сокращается. Панели алюминиевые с антипригарным покрытием – идеально для приготовления продуктов с минимальным количеством масла. Электрогриль оснащён термостатом для поддержания постоянной температуры панелей и индикаторами, показывающими наличие питания, а также включение и отключение нагрева. Для сбора жира, сока и лишнего маринада предназначены специальные бороздки на нижней и верхней панелях гриля – во время приготовления жир скапливается в них, а затем стекает в ёмкости для жидкости. Раскладывающиеся ножки в нижней задней части гриля позволяют устанавливать гриль под небольшим наклоном. Это полезно при готовке в двустороннем режиме – из-за наклона жир и прочие жидкости легче стекают в ёмкость для жидкости.

Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-1659




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Гриль
Длина пластины, см
27.8
Дополнительный цвет
серебро
Материал рабочей поверхности
металл
Основной цвет
черный
Площадь рабочей поверхности, кв.см
472.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Управление
механическое
Ширина пластины, см
17
Материал корпуса
комбинированный
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Регулировка температуры
есть
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
открытие на 180 град.
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль КТ-1659 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, сэндвичей, гренок, тостов! Высокая t способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность – появлению на них характерного «полосатого» рисунка. Верхняя нагреваемая панель может опускаться не до конца, что полезно при готовке продуктов, которые могут потерять форму из-за давления крышки. Также панель откидывается на 180°, и гриль превращается в жаровню, а продукты выкладываются сразу на 2 панели. С такой конструкцией нагрев и передача t на поверхность происходит эффективнее, и время прогрева и приготовления сокращается. Панели алюминиевые с антипригарным покрытием – идеально для приготовления продуктов с минимальным количеством масла. Электрогриль оснащён термостатом для поддержания постоянной температуры панелей и индикаторами, показывающими наличие питания, а также включение и отключение нагрева. Для сбора жира, сока и лишнего маринада предназначены специальные бороздки на нижней и верхней панелях гриля – во время приготовления жир скапливается в них, а затем стекает в ёмкости для жидкости. Раскладывающиеся ножки в нижней задней части гриля позволяют устанавливать гриль под небольшим наклоном. Это полезно при готовке в двустороннем режиме – из-за наклона жир и прочие жидкости легче стекают в ёмкость для жидкости.
Самовывоз
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Отзывы


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