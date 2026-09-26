Электрогриль Kitfort КТ-1659
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-1659
Электрогриль КТ-1659 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, сэндвичей, гренок, тостов! Высокая t способствует быстрому приготовлению продуктов, а ребристая поверхность – появлению на них характерного «полосатого» рисунка. Верхняя нагреваемая панель может опускаться не до конца, что полезно при готовке продуктов, которые могут потерять форму из-за давления крышки. Также панель откидывается на 180°, и гриль превращается в жаровню, а продукты выкладываются сразу на 2 панели. С такой конструкцией нагрев и передача t на поверхность происходит эффективнее, и время прогрева и приготовления сокращается. Панели алюминиевые с антипригарным покрытием – идеально для приготовления продуктов с минимальным количеством масла. Электрогриль оснащён термостатом для поддержания постоянной температуры панелей и индикаторами, показывающими наличие питания, а также включение и отключение нагрева. Для сбора жира, сока и лишнего маринада предназначены специальные бороздки на нижней и верхней панелях гриля – во время приготовления жир скапливается в них, а затем стекает в ёмкости для жидкости. Раскладывающиеся ножки в нижней задней части гриля позволяют устанавливать гриль под небольшим наклоном. Это полезно при готовке в двустороннем режиме – из-за наклона жир и прочие жидкости легче стекают в ёмкость для жидкости.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитГриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитГриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитГриль GORENJEGCG2000SD 744838
-
В наличииЦена 8 590 руб. 14 040 руб.2148 руб. в СплитЭлектрогриль Bosch TCG4104
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитГриль SOLIS 7951
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитГриль-пресс Leonord LE-1723 (3 в 1)
Отзывы о товаре Электрогриль Kitfort КТ-1659